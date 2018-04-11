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İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 18:08 | Son Güncelleme

Van’da inşaat sektörünün temsilcileri Botan A.Ş.

İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

Van’da inşaat sektörünün temsilcileri Botan A.Ş. tarafından düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
Elite World Van Hotelde düzenlenen yemekli toplantıda konuşan Botan İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Demir, bölgedeki inşaat sektörüne mantolama, boya ve alçı ürünleri olmak üzere yapı malzemeleri ve tedarikçiliğini yaptıklarını söyledi. Demir, “Amacımız bölgedeki inşaat sektörünü kaliteli, doğru ürün ve uzman kadro desteği ile buluşturmak, ilimiz ve ilçelerimizdeki inşaat ve inşaat işçiliğini doğru markalarla buluşturup iş ve işçilik kalitesini standartların ötesine taşımaktır. Bu anlamda bugüne kadar bizlere duyduğunuz güvene ve vermiş olduğunuz destekler için teşekkür ediyorum” dedi.
Makro Boya Kimya Sanayi Satış Müdürü Süleyman Beygu ve Güç Panel Satış Müdürü Uğur Solmaz’ın konuşmaları ile devam eden toplantı, ikramlarla sona erdi.
Toplantıya Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği Başkanı Seracettin Işıldar ve inşaat sektörünün temsilcileri katıldı.

İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

İnşaat sektörünün temsilcileri bir araya geldi

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