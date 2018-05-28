Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde devam eden TOKİ inşaatındaki dış cephe çalışmalarına kırlangıç yuvaları nedeniyle 1,5 ay sonra devam edilecek.
TOKİ tarafından 2 yıl önce başlatılan 252 konut projesinin tamamlanma aşamasına gelen 5 bloğuna kırlangıçlar yuva yaptı.
Yüklenici firma, kırlangıçların yumurtlama dönemi olması nedeniyle kuşların yuva yaptığı blokların dış cephe imalatlarını geçici olarak durdurdu.
Vatandaşlar da yüklenici firmaya duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şantiye sahasında 250 konut, 16 derslikli okul, cami ve arıtma tesisi inşaatı bulunduğunu belirtti.
Şantiyede bulunan bloklarda yaklaşık 200 kırlangıç yuvası olduğunu belirten Taşpınar, "Bu yuvalardan dolayı dış cephe imalat çalışmaları durduruldu ama okul, cami ve arıtma tesisinde çalışmalarımız sürüyor. Kırlangıçların yumurtlama döneminden dolayı yaklaşık 1,5 ay boyunca dış cephelerde herhangi bir çalışma yapmayacağız. Binaların balkonlarında, saçaklarda ve mutfak balkonlarında kırlangıç yuvaları mevcut. Firma yetkililerine ve TOKİ Başkanlığına duyarlılıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.
Çelikhan halkından Abuzer Büyüktaş, kırlangıç yuvalarının olduğu binalarda çalışmaların durmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.
İlçenin yüksek rakımda bulunması dolayısıyla hiç bu kadar çok kırlangıç yuvası görmediğini belirten Büyüktaş, "Halk arasında ebabil olarak bilinen kırlangıçların burada konaklaması bizi çok mutlu etti. Firma sahiplerine ayrıca teşekkür ederim. Çünkü firma sahipleri, kuş yuvalarına zarar vermemek için çalışmalarını durdurmuş." diye konuştu.
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