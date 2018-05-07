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İnşaatta bıçaklanarak mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 00:42 | Son Güncelleme

İnşaatta bıçaklanarak mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tartıştığı kişilerce bir inşaatta bıçaklandıktan sonra mahsur kalan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Orhan Mahallesi Şanlı Soy Sokak'ta bulunan bir yurt inşaatında S.E, tartıştığı ve kimliği henüz öğrenilemeyen iki kişi tarafından bıçakla yaralandı.

S.E, telefonla 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.E'nin bulunduğu bölüme ulaşamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu bölümden kurtarılarak sedyeye alınan yaralı S.E, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri S.E'yi bıçaklayarak kaçtıkları öne sürülen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

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bıçaklı kavga: 1 yaralı izmit Kocaeli

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