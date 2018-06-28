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İnşaatta "kırlangıç molası" sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 15:34 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki TOKİ inşaatında dış cephe çalışmalarında kırlangıç yuvaları nedeniyle çalışmalara verilen ara uzatıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde TOKİ inşaatında yuva yapan kırlangıçlar için verilen mola uzatıldı.

TOKİ tarafından bölgede iki yıl önce başlatılan 252 konutluk projenin tamamlanma aşamasına gelen 5 bloğundaki dış cepheye kırlangıçlar yuva yaptı. Yüklenici firma, kırlangıçların yumurtlama dönemi olması nedeniyle kuşların yuva yaptığı blokların dış cephe çalışmalarına verdiği molayı uzattı.

Yüklenici firmanın inşaat mühendisi Ramazan Taşpınar, gazetecilere açıklamasında, şantiye sahasında 252 konut, 16 derslikli okul, cami ve arıtma tesisi inşaatı bulunduğunu belirtti.

B1 ile B5 blokları arasında bulunan dış cephelerde kırlangıç yuvalarından dolayı inşaat çalışmalarını durduklarını ifade eden Taşpınar, şöyle konuştu:

"Şu anda kırlangıç yuvalarından dolayı binaların dış cephe imalat çalışmaları durmuş durumda. Kırlangıçların yumurtlama dönemi bitti. Şu an yavrular kuluçka döneminden çıktı. Yavruların uçmasını bekliyoruz. Yaklaşık üç hafta içerisinde inşallah yavrularımız uçacak. Dünyaya yeni kırlangıçlar gelecek. "

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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi çalışmalara verilen mola TOKİ inşaatındaki dış cephe çalışmaları

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