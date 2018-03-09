İnşaatta korkunç olay! Ustabaşı hem taciz etti hem de kovdu

İstanbul Kağıthane'de çalıştığı inşaat firmasında ustabaşı O.Ş.'nin (58) üç kez tacizine uğrayan mühendis İ.A. (25) ustabaşıdan şikayetçi oldu. İ.A. tacizciyle birlikte kendisinin de işten çıkarılmasına ise tepkili. Mühendis eşi O.A. "Tacizi kabullenmeyen, uygunsuz bir vaziyette yakalanmayan eşimin, sırf 'şikâyetçi oldu' diye işten atılması kabul edilemez" dedi. İddiaya göre; O.Ş., genç mühendisi paydos vakti şantiyedeki odada taciz etti. Bilgisayarda bir sorun olduğunu belirtip, kadını alnından ve yanağından öptü.

Mühendis bağırınca da "Ben senin baban yaşındayım, beni yanlış anladın. Bilgisayardaki sorunu çözdüğün için öptüm" dedi. İ.A. konuyu mühendis eşi O.A.'ya anlattı. Konuyu firma müdürüne aktardılar. Başta O.Ş.'nin kötü niyetli olmadığı düşünüldü ancak ustabaşının tacizleri sürdü. İleriki günlerde İ.A.'nın zorla ellerini tuttu, başını yakalayıp zorla göğsüne bastırdı. En sonunda da eliyle kalçasına dokundu. İ.A. konuyu tekrar eşine açtı. bu kez sinirden deliye dönen O.A. soluğu firmda aldı. Firma yetkilisi, O.A.'ya "Ben gereğini yapacağım. Sakın sen bir şey yapma" dedi. Sonunda da O.Ş. ve İ.A. işten çıkarıldı.