İnşaatta mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir inşaatın bodrum katında mahsur kalan 2 yavru köpeği itfaiye kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Kılburnu mevkisinde terk edilmiş inşaatın içinde yavru köpek sesi duyan vatandaşlar, durumu Alaplı İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, terk edilmiş binanın içinden gelen sesleri dinleyerek yavru köpekleri çuvalların altında sıkışmış olarak buldu. Çuvalları kaldıran ekipler yavru köpekleri kurtardı.

Kurtarılan yavru köpekler, bir süre sonra çevreye bırakıldı.

Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen her türlü ihbarı anında değerlendirdiklerini belirterek, "Metruk binadan köpek sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, çuvalların altına sıkışmış olan yavruları kurtardı." ifadelerini kullandı.

