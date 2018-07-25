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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 20:12 | Son Güncelleme

Kayseri'de, inşaatın 11'inci katından asansör boşluğuna düşen işçi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen fayans işçisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Şehit Mehmet Baydur Caddesi'ndeki 14 katlı inşaatın 11'inci katında çalışan 41 yaşındaki Savaş Solmaz, dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Solmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savaş Solmaz'ın cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin inşaat alanında yaptığı çalışmanın ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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