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İnşaattan düşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, 10 gün önce inşaattan düşerek yaralanan inşaat işçisi Bekir Yavuz (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaattan düşen işçi, yaşam mücadelesini kaybetti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Karacasu ilçesinde, 10 gün önce inşaattan düşerek yaralanan inşaat işçisi Bekir Yavuz (54), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, geçen 15 Mayıs'ta Kahvederesi Küçükdağlı Mahallesi'ndeki bir ev inşaatında meydana geldi. Birinci katta duvar ören Bekir Yavuz, dengesini kaybedip yaklaşık 3 metrelik yükseklikten düştü. Başını traktör römorkuna çarpan Yavuz, ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı işçiyi Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalede bulunulan Yavuz, ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası Bekir Yavuz, 10 gün süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

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