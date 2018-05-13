"İnşallah göreceksiniz birkaç yıla bu ithalatlarımız da kesilecek"

BALIKESİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Desteklerimiz devam edecek. İnşallah göreceksiniz birkaç yıla kadar bu ithalatlarımız da kesilecek." dedi.

Fakıbaba, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Et ve Süt Festivali'nde yaptığı konuşmada, "Biz ilk defa besi hayvancılığına kilo başı bir lira, yani 250 lira her hayvana destek verdik." dedi.

Bu desteğin ramazan ayı içinde hak sahiplerine ulaşacağını ifade eden Fakıbaba, "Sütte bazı sıkıntılar vardı. Kotalarla ilgili sıkıntılar vardı. Kotaları artırdık. Sıcak sütteki 2 kuruşu 3 kuruşa, soğuk sütteki 3 kuruşu 6 kuruşa yüzde yüz artırarak yine sütteki sıkıntıyı gidermek adına hem desteklerimizi artırdık hem de kotalarımızı yükselttik." diye konuştu.

- "Bugünden itibaren Türkiye'de üçüncü büyük zinciri satışa ilave ettik"

Fakıbaba, göreve başladığında Et ve Süt Kurumunun 23 lira 80 kuruştan kesim yaptığını, şimdi ise bunun 27 liraya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"Üreticimizin zarar etmemesi için ve kendi yaşamını idame ettirebilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf ediyoruz. Günübirlik kontrol ediyoruz. Fiyatlar arttığında mutlaka bizim bu 27 lira olan kesim fiyatlarımız da artacaktır. Hemşehrilerimizin mutfakları şenlensin diye 2 büyük market zincirinde et satışlarımız vardı. 29 lira kıyma, 31 lira da kuş başıydı. Bugünden itibaren Türkiye'de üçüncü büyük zinciri satışa ilave ettik. Yani 13 bin olan marketler zinciri 15 bine çıkmış oldu. Ne için? Vatandaşımız, 81 milyon tüketicimiz daha rahat olsun diye. O markette de artık bugünden itibaren bu eti 29 ve 31 liradan alma şansına sahip olacaksınız."