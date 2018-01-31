DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, transfer yasağının kalkmasının ardından 9 oyuncu transfer ettiklerini, bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira harcadıklarını söyledi.

Mustafa Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, transfer yasağının kalkmasının ardından 9 oyuncu transfer ettiklerine dikkati çekerek, "Transferlerle takımı yeniden kurduk. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira harcadık, 100'ün üzerinde hacizli dosyayı kaldırdık, 9 yabancı oyuncunun parasını ödedik. Biz sözümüzü tuttuk. Bundan sonra söz hocamız ve oyuncularımızda. İnşallah güzel günler Denizlispor'u bekliyor." diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla da Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

- Erginer: "Belki de en önemli maçımıza çıkacağız"

Denizlispor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer ise 4 Şubat Pazar günü Eskişehirspor ile oynayacakları maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirtti.