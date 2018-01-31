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"İnşallah güzel günler Denizlispor'u bekliyor"

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 18:06 | Son Güncelleme

- Denizlispor Kulübü Başkanı Üstek: "Transferlerle takımı yeniden kurduk. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira harcadık"

DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un kulüp başkanı Mustafa Üstek, transfer yasağının kalkmasının ardından 9 oyuncu transfer ettiklerini, bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira harcadıklarını söyledi.

Mustafa Üstek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, transfer yasağının kalkmasının ardından 9 oyuncu transfer ettiklerine dikkati çekerek, "Transferlerle takımı yeniden kurduk. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon lira harcadık, 100'ün üzerinde hacizli dosyayı kaldırdık, 9 yabancı oyuncunun parasını ödedik. Biz sözümüzü tuttuk. Bundan sonra söz hocamız ve oyuncularımızda. İnşallah güzel günler Denizlispor'u bekliyor." diye konuştu.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla da Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu İsmail Aissati ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

- Erginer: "Belki de en önemli maçımıza çıkacağız"

Denizlispor'un teknik direktörü Reha Kemal Erginer ise 4 Şubat Pazar günü Eskişehirspor ile oynayacakları maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklarını belirtti.

Teknik direktör Erginer, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, deplasmandaki İstanbulspor maçında istedikleri performansı gösteremediklerini kaydetti.

Yapılan transferlerle takımın güçlendiğine dikkati çeken Erginer, şöyle konuştu:

"Belki de en önemli maçımıza çıkacağız. Alınacak galibiyet ve ikili averaj hesap edilirse 6 puandan fazlası bir maç olacak. Taraftarımıza da çok ihtiyacımız var. Bizi maç sonuna kadar desteklemelerini istiyorum. İnşallah onlara da hak ettikleri sevinci maç sonunda yaşatacağız."

Bu arada Denizlispor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

(AA)

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