"İnşallah Mehmetçiklerimiz sağlıklı şekilde evlerine döner"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Oradaki terör unsurları inşallah en kısa sürede yok edilip kahraman Mehmetçiklerimiz evlerine sağlıklı sıhhatli bir şekilde döner." dedi.
Torun, Ordu Gazeteciler Cemiyetini ziyareti sırasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Şu anda Türkiye gündemindeki en önemli konunun Afrin olduğuna işaret eden Torun, yağmurda çamurda gece gündüz mücadele verdiklerini vurguladı.
"Biz burada rahat dolaşabiliyorsak, rahat uyuyabiliyorsak onların sayesinde." ifadesini kullanan Torun, "İnanıyorum ki oradaki terör unsurları inşallah en kısa sürede yok edilip kahraman Mehmetçiklerimiz evlerine sağlıklı sıhhatli bir şekilde döner. Afrin'de ölen bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Yaralılarımıza, gazilerimize de acil şifalar diliyorum." dedi.
Torun, çocuk istismarıyla ilgili ise şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çok duyarlı olduğumuz ve olmamız gereken bir konu gündeme geldiği için bu kadar isyanımız var. Hepimizi çok derinden sarstığı, bire bir muhatap olduğumuz için. Biz daha önce Aladağ'da çocuklarımız yandığında, kadına şiddette veya çocuk istismarında da 'Meclis'te bir komisyon kuralım, bu üzerinden siyaset yapacağımız bir konu değil. Bu, ülkenin önemli bir sorunu, üzerine gidelim.' dedik fakat hükümet 'Hep ben bilirim, ben yaparım.' diyerek hiçbir öneriyi dikkate almadı."
Toplumun infial halinde olduğunu anlatan Torun, "Tedbir alınması lazım, cezai müeyyidenin uygulanması lazım. Bir şekilde bu sorunun çözülmesi lazım ama bugüne kadar ne sokak eylemleri ne Meclis'teki tartışmalar ne verilen kanun teklifleri ne komisyon önerileri... Hiçbir şekilde kale alınmadı ama sorun hemen yanımızda, yanı başımızda. İçimiz yanıyor, canımız acıyor, çocuklarımızın psikolojisi bozuluyor." diye konuştu.
Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın da ziyaretinden dolayı Torun'a teşekkür etti.
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