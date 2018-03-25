"İnşallah Münbiç de teröristlerden temizlenecek"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, devletin terörle mücadelede bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından ortaya koyduğu kararlılığı çok önemsediklerini belirterek, "Afrin'den sonra inşallah Münbiç harekatıyla birlikte Münbiç de teröristlerden temizlenecek. İnşallah Ayn el Arap, Tel Abyad, Kamışlı, Haseki, Sincar ve en nihayetinde Kandil başlarına yıkılacak ve PKK diye bir terör örgütü ortada kalmayacak." dedi. Destici, BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 9. yılı dolayısıyla partisinin Adapazarı İlçe Teşkilatı ve Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nca ortaklaşa düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Yazıcıoğlu ve onunla birlikte hayatını kaybeden dava arkadaşlarını rahmetle andıklarını söyledi. Yazıcıoğlu'nun cesaretli bir lider olduğunu, nerede bir zulüm varsa o zulme karşı mazlumların yanında durduğunu anlatan Destici, "Şehadetinin 9. yılında rahmetli genel başkanımızı 'Birlik hayali' temasıyla anıyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun en büyük ideallerinden bir tanesi de büyük birliği tesis etmekti. Onun için siyasi partinin adı, Büyük Birlik Partisi olarak kuruldu." diye konuştu.

Destici, Yazıcıoğlu'nun önceliğinin milletin kendisi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: "1980'den önceki mücadelede Anadolu çocukları sağ ve sol kavgalarıyla birbirine düşürüldü, birbirlerini vurdular. Yine aynı şekilde dindar laik çatışması çıkardılar. Sanki üniversiteye giden kızlarımız başına örtü taktığında ya da devlet memuru olarak çalışan kadınlarımız, başörtüsüyle dairelerde, belediyelerde, iş yerlerinde çalıştıklarında Türkiye, laiklik, Atatürkçülük elden gidiyormuş gibi yaygara kopardılar ve bunları kavga sebebi haline getirdiler. Şimdi baktığımızda bütün her tarafta başörtüsünün serbest olduğunu görüyoruz elhamdülillah. Ne laiklik elden gitti, ne Atatürk'e olan itibar azaldı, tam tersine arttı, ne Türkiye parçalandı ne de bölündü. Bizi onlarca yıl bu korkularla yaşattılar, bu korkularla birbirimize düşürdüler, çatıştırdılar ve sömürdüler ama inşallah bu millet uyandı. Bundan sonra artık emperyalist küresel güçlerin oyunlarına gelmeyeceğiz, 'dur' dedik ve bundan sonra 'dur' demeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle."

- "Terörle mücadeleye çok önem verdi" Muhsin Yazıcıoğlu'nun terörle mücadeleye çok önem verdiğini vurgulayan Mustafa Destici, PKK'nın 34 yıldır devletin ve milletin başına bela olduğunu dile getirdi. PKK ile mücadelede geçmiş dönemde eksik ve yanlış mücadelelerin yapıldığına dikkati çeken Destici, "Biz o dönemlerde de hep şunu söyledik; 'Eğer terörü yok etmek istiyorsanız yapacağınız şey, teröre karşı topyekun mücadele. Tüm unsurlarına karşı mücadele yapılırsa ancak başarılı olunur ve terörün üstesinden gelinir.' dedik. Nihayetinde devletin aklı, 'çözüm süreci'nin sonuna doğru hendekler kazınıp, Güneydoğu Anadolu Bölgemizin bir takım noktalarında bir takım bölgeler oluşturulmaya çalışıldığında başına geldi." ifadelerini kullandı. Destici, şu anda teröre karşı çok ciddi ve kapsamlı bir mücadele olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Biz bunu doğru buluyoruz ve BBP olarak da bu hususta sonuna kadar devletimizin ve hükümetin yanında olduğumu bir kere daha buradan ifade ediyorum. Bu hain ve kahpe PKK terör örgütü sadece Türkiye'de değil, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde de yapılandı. Elhamdülillah nasıl içeride teröre karşı ciddi mücadele veriliyorsa sınırlarımız ötesinde hem sınır güvenliğimizi koruma altına almak hem de bu hain PKK, YPG/PYD terör örgütünü tamamen bölgeden temizlemek adına yürütülen mücadele, Fırat Kalkanı Harekatı'yla başladı, peşine Zeytin Dalı Harekatı."