İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi yazılı levhanın çalındığı ortaya çıktı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yazılı levhayı çaldığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Koşuyolu Parkı içerisindeki İnsan Hakları Anıtı üzerinde yer alan İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi yazılı levhanın 16 Mart'ta söküldüğü iddiasının bazı gazetelerde yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerinde levhanın şüpheli 4 kişi tarafından çalındığını tespit etti.
Levhayı söküp kağıt toplama aracıyla götürdükleri belirlenen V.K, A.Ö, S.Ç, M.D ile çalınan malzemeleri satın alan A.K gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bir süre önce söz konusu iddiayı TBMM'de gündeme getirmişti.
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