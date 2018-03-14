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İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden Suudi Krallığına çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:11 | Son Güncelleme

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü Suudi Arabistan’a çağrı yaparak, Veliaht Prensin emriyle yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınıp Ritz-Carlton Otelinde tutulan prenslere, bazılarının ölümüne yol açacak şekilde işkence yapıldığı iddiasını derhal inceleme çağrısı yaptı.Suudi Arabistan yönetiminin ülkeyi modernize konusunda konuşurken, İnsan Hakları İzleme Örgütü, şiddeti durdurmak için baskısını sürdürüyor.

Merkezi New York’ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü Suudi Arabistan’a çağrı yaparak, Veliaht Prensin emriyle yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınıp Ritz-Carlton Otelinde tutulan prenslere, bazılarının ölümüne yol açacak şekilde işkence yapıldığı iddiasını derhal inceleme çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan yönetiminin ülkeyi modernize konusunda konuşurken, İnsan Hakları İzleme Örgütü, şiddeti durdurmak için baskısını sürdürüyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü bugün yayınladığı bir beyannameyle, Suudi Arabistan yönetiminden, Kasım ayında yolsuzluk hareketi kampanyası kapsamında tutuklanan prens ve işadamlarına kötü muamele yapanların hesaba çekmesini istedi. İnsan Hakları İzleme Örgütü York Times’da yayımlanan raporunda gözaltına alınan 17 prens, işadamının fiziki suistimalden tedavi edildikleri belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Ortadoğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Sarah Leah Whitson, gözaltına alınan prenslere uygulanan şiddet iddiasının, modern ve reformcu olduğunu iddia eden Veliaht Prense ciddi bir darbe olduğunu söyledi. Sarah Laeh Wthinson, “Suudi Arabistan Veliaht Prensi yabancı yatırımcıları ülkesine davet ederken yatırımcılar, Suudilerin temel haklar ve hukuku görmezden geldiklerini de dikkate almalılar” dedi. Whitson, "Suudi hükümetinin yolsuzluğa kaşı savaşı çok önemli ancak kullandıkları taktik şantaj ve hukukla dalga geçmektir” diye konuştu.
İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün ABD gazetesinde yayınlanan raporunda, ilk gözaltı olaylarının ilk günlerine gözaltına alınanlara fiziki işkence uygulandığı, Tümgeneral Ali Kahtani’nin ölümüne dikkat çekildiği, Prens Turki bin Abullah bin Abdullah bin Abdülaziz hakkında bilgi almak işin kendisine işkence uygulandığı belirtildi. Raporda, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan işadamı Prens Alwaleed bin Talal’ın milyarlarca servetine el koymak için baskı yapıldığına vurgu yapıldı.

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