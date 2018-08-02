İnsan hakları müzesi Suu Çii'nin fotoğrafının ışığını söndürecek

KANADA/ BARRY ELLSWORTH/EMRE AYTEKİN - Kanada İnsan Hakları Müzesi, Myanmar lideri Aung San Suu Çii'ye "insan hakları savunucusu" olarak yapılan atfın kaldırılacağını ve müzede bulunan portre fotoğrafının ışığının söndürüleceğini bildirdi.
Müze Sözcüsü Angela Cassie, daha önce müzede "insan hakları savunucu" olarak onurlandırılan Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Suu Çii'nin Arakan eyaletinde Müslüman nüfusa yönelik etnik temizlik ve insanlık suçlarına kayıtsız kalması nedeniyle söz konusu atfın kaldırılacağını kaydetti.
Müze kataloğunda bulunan Suu Çii ile ilgili kısımlara, ev hapsinde geçirdiği yılların ardından Myanmar'da üstlendiği devlet görevi sırasında Arakanlı Müslümanların acılarına yönelik inkarcı bir tutum sergilediğini anlatan bilgiler ekleneceği belirtildi.
Ayrıca Nelson Mandela, Dalay Lama ve Malala Yusufzai gibi ünlü insan hakları savunucularının portrelerinin bulunduğu salonda Suu Çii'nin fotoğrafının olduğu elektrikli panelin aydınlatmasının kapatılacağı ifade edildi.
Sözcü Cassie, “(Suu Çii) bu tarihin bir parçası ama öyle olduğu için son dönemdeki yaptıklarına kulak tıkayacak değiliz. Arakanlı Müslüman topluluğun temsilcileri sergiyi gezdiklerinde onun yüzünü burada görmekten hicap duyuyor." ifadelerini kullandı.
Suu Çii, ülkesinde ev hapsinde tutulduğu dönemdeki demokrasi mücadelesiyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü. Farklı ülkeler ve şehirlerden aldığı onur nişanları yanında Kanada hükümeti 2007 yılında Suu Çii'ye onursal vatandaşlık vermişti.
Myanmar liderinin, üstlendiği devlet görevinin ardından yetki konumundaki biri olarak 2017 yılından bu yana 700 binden fazla Arkanlı Müslüman'ın komşu Bangladeş'e sığınmasına yol açan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği şiddet dalgasına kayıtsız kalması, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması tepkilere yol açmıştı.
İngiltere'nin Oxford ve İrlanda'nın Dublin kentleri Suu Çii'ye verdikleri onur nişanlarını geri almıştı.
Geçen yıl Kanada’nın Quebec eyaletine bağlı Gatineau kentinde yaşayan Fareed Khan isimli vatandaş Suu Çii’ye, Kanada tarafından 2007 yılında verilen onursal Kanada vatandaşlığının geri alınması için imza kampanyası başlatmıştı.
Öte yandan Suu Çii'ye verilen Nobel Ödülü'nün geri alınması için çağrılar yapılmış, imza kampanyaları düzenlenmişti.
- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda, 25 Ağustos 2017'den bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.
Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 300'e yakın köy, ordu ve fanatik Budistler tarafından yok edilirken, 600 binden fazla Arakanlı Müslüman dağlık bölgeler, nehir ya da deniz üzerinden Bangladeş'e kaçtı. On binlercesi de Bangladeş'e kaçmanın yolunu arıyor.
Arakan'da 1970'lerde yaklaşık iki milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu rakam 350 binin altına geriledi.
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