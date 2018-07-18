HABER

İnsan hakları örgütünden Myanmar hükümetine çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:55 | Son Güncelleme

İnsan Hakları İzleme Örgütü, hükümete, topraklarına yasa dışı el konulan kişilerin zararlarını tazmin etmesi çağrısı yaptı - HRW Asya Direktör Yardımcısı Philip Robertson: "Aung San Suu Çii hükümeti, mağdur tarafları tazmin etmeli ve insanları gelecekteki kötü muamelelere karşı korumak için hukuk reformu yapmalı"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar hükümetine, yasa dışı müsadere ettiği toprakları bir an önce tazmin etmesi çağrısında bulundu.

HRW'nin, "Toprağın adı yok: Myanmar'da toprak müsaderesinin çiftçiler üzerindeki etkileri" başlıklı 33 sayfalık raporunda, toprak müsaderelerinin, Shan eyaleti, Ayeryarwady ve Yangon bölgelerindeki yıkıcı etkilerine yer verildi.

Raporda, çiftçilerin ve diğer küçük toprak sahiplerinin, gelecekteki müsaderelerden korunmalarını sağlamak için hükümetin yasa ve yönetmelikler düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

Hükümetin kanunsuz arazi müsadere iddialarını tarafsız olarak soruşturması, bulguları kamuoyu ile paylaşması ve arazi hakları ihlallerinden sorumlu olanlar hakkında kovuşturma yapması gerektiğine işaret edilen raporda, yasa dışı şekilde topraklarından mahrum bırakılan çiftçilere ve diğerlerine, hızlı ve yeterli miktarda tazminat sağlanması çağrısı yapıldı.

Myanmar hükümeti ve askeri yetkililer, geçen 30 yılda, bazı çiftçilerin tarım alanlarına el koydu. Geçimlerini sağlaması için verilen yetersiz tazminatlar, çiftçilerin yaşamlarını sürdürmesine yetmedi.

Pek çok çiftçi, tazminatların yetersizliğini protesto ettiği ve ellerinden alınan topraklarda çalışmayı reddettiği için cezai kovuşturma ile karşı karşıya kaldı.

HRW Asya Direktör Yardımcısı Philip Robertson, "Myanmar'da topraklara el konulması, kırsal toplulukları yıllar boyunca derinden etkiledi. (Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) Aung San Suu Çii hükümeti yasa dışı arazi müsadere konusunu derhal ele almalı, mağdur tarafları tazmin etmeli ve insanları gelecekteki kötü muamelelere karşı korumak için hukuk reformu yapmalı." dedi.

- Hükümete, protestocuları serbest bırakma çağrısı

HRW, Myanmar hükümetine, arazi hakları savunucularına yönelik keyfi tutuklamalara son vermesi ve topraklara el konulmasını barışçıl şekilde protesto ettikleri için yargılanmayı bekleyen mahkumların bir an önce salıverilmesi çağrısı yaptı.

\

- Çiftçi Win: "Aç kaldık"

HRW uzmanları, raporu hazırlarken toprak uzmanları ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Myanmar'daki 39 çiftçi ile de görüştü.

Ayeyarwady bölgesinden 61 yaşındaki Thein Win, "Herhangi bir işimiz ya da gelir getirecek bir işimiz olmadığından aç kaldık." dedi.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu'Küresel Kadın Girişimci' ödülü Anamurlu Burcu Ünsal'ın oldu
Engelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret ettiEngelli öğrenciler, Bigadiçli şehidin ailesini ve mezarını ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) müsadere Myanmar

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

İlginizi Çekebilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan büyük gaf! 'Kimse unutmasın' dedi, Atatürk'ün sözlerini unuttu!

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Muharrem İnce 'Apoletlerini sökeceğim' demişti! Erdoğan eşini terfi ettirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

'Milyar tane evladım olsa, Adnan Oktar'a feda ederim' demişti, bakın kim çıktı

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Son dakika! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 359 bin lira ödeyecek

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu'na soruşturma!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye gelenler rekor kırdı!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.