İnsan hakları örgütünden Myanmar hükümetine çağrı

Myanmar hükümeti ve askeri yetkililer, geçen 30 yılda, bazı çiftçilerin tarım alanlarına el koydu. Geçimlerini sağlaması için verilen yetersiz tazminatlar, çiftçilerin yaşamlarını sürdürmesine yetmedi.

Hükümetin kanunsuz arazi müsadere iddialarını tarafsız olarak soruşturması, bulguları kamuoyu ile paylaşması ve arazi hakları ihlallerinden sorumlu olanlar hakkında kovuşturma yapması gerektiğine işaret edilen raporda, yasa dışı şekilde topraklarından mahrum bırakılan çiftçilere ve diğerlerine, hızlı ve yeterli miktarda tazminat sağlanması çağrısı yapıldı.

Raporda, çiftçilerin ve diğer küçük toprak sahiplerinin, gelecekteki müsaderelerden korunmalarını sağlamak için hükümetin yasa ve yönetmelikler düzenlemesi gerektiği vurgulandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Myanmar hükümetine, yasa dışı müsadere ettiği toprakları bir an önce tazmin etmesi çağrısında bulundu.

Pek çok çiftçi, tazminatların yetersizliğini protesto ettiği ve ellerinden alınan topraklarda çalışmayı reddettiği için cezai kovuşturma ile karşı karşıya kaldı.

HRW Asya Direktör Yardımcısı Philip Robertson, "Myanmar'da topraklara el konulması, kırsal toplulukları yıllar boyunca derinden etkiledi. (Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı) Aung San Suu Çii hükümeti yasa dışı arazi müsadere konusunu derhal ele almalı, mağdur tarafları tazmin etmeli ve insanları gelecekteki kötü muamelelere karşı korumak için hukuk reformu yapmalı." dedi.

- Hükümete, protestocuları serbest bırakma çağrısı

HRW, Myanmar hükümetine, arazi hakları savunucularına yönelik keyfi tutuklamalara son vermesi ve topraklara el konulmasını barışçıl şekilde protesto ettikleri için yargılanmayı bekleyen mahkumların bir an önce salıverilmesi çağrısı yaptı.

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- Çiftçi Win: "Aç kaldık"

HRW uzmanları, raporu hazırlarken toprak uzmanları ve sivil toplum örgütlerinin yanı sıra Myanmar'daki 39 çiftçi ile de görüştü.

Ayeyarwady bölgesinden 61 yaşındaki Thein Win, "Herhangi bir işimiz ya da gelir getirecek bir işimiz olmadığından aç kaldık." dedi.

