"İnsan, hayatında karşılaştığı tenkitlerden bezmemelidir"

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan milli edebiyatının usta ismi yazar ve yönetmen Anar Rızayev, 80. doğum günü kapsamında düzenlenen, "Anar Rızayev 80 yaşında" etkinliğinde, "İnsan, hayatında karşılaştığı tenkitlere üzülmemeli, bezmemeli ve teslim olmamalıdır. İnsan, hakkında yapılan övgülerden dolayı da kendi hakkında çok yüce fikirlere kapılmamalıdır." dedi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Alev Ofluoğlu Konferans Salonunda, Türk Edebiyatı Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirilen, "Anar Rızayev 80 Yaşında" etkinliğinde, edebiyatçılar ve uzmanlar, eserleri yaklaşık 30 farklı dile çevrilen Azerbaycanlı yazarın hayatını ve eserlerini anlattı. Rızayev, burada yaptığı konuşmada, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Türk Edebiyatı Vakfı ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bugün benim için çok tesirli ve büyük bir gün. Çünkü iki şey insanı her zaman çok zorlar. Bunlardan biri, insan haksız tenkit edildiğinde diğeri de çok fazla övüldüğünde gerçekleşir." diye konuştu. İlk hikaye kitabını 60 yaşında çıkardığını dile getiren Rızayev, kitabı neşredildikten bir hafta sonra çok sert bir eleştiriyle karşı karşıya kaldığını anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk romanım çıktıktan sonra da Üç Sütun gazetesinde çok sert bir eleştiri yazısı çıktı ve çıkardığım derginin ilk sayısından sonra da sert bir eleştiriyle karşılaştık. Bütün hayatım boyunca sürekli tenkit edildim ve eleştirildim. Fakat zannedilmesin ki sürekli tenkit edildim, övgüler de çok oldu. Hakkımda değerli makaleler yayınlandı, kitaplar yazıldı. Bu iki tezattan dolayı yüzyılın en iyi ve en kötü şiirlerini yazdım." Rızayev, davetlilere şiirlerini okuduktan sonra uzun hayatından çıkardığı önemli mesaj ve sonuçlar olduğunu belirterek, "İnsan, hayatında karşılaştığı tenkitlere üzülmemeli, bezmemeli ve teslim olmamalıdır. İnsan, hakkında yapılan övgülerden dolayı da kendi hakkında çok yüce fikirlere kapılmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. - "Rızayev, edebiyatın kişiyi pırıl pırıl tutmasının en müşahhas örneğidir" Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da Azerbaycanlı yazarın, Türkiye ve Azerbaycan'ın sahip olduğu gönül penceresinin önemli bir mihenk taşı ve edebiyatın sınır tanımayan büyük bir gönül birikimi olduğunu söyledi.

Edebiyatın kişiyi diri, genç ve yüreğini her zaman parlak tuttuğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti: "Edebiyatın insanı pırıl pırıl tutmasının en müşahhas örneğini, Anar Rızayev ile görüyoruz. Eserlerinin biraz içine girip baktığım zaman en çok tespit ettiğim şey, eserlerinde bir kurgu değil aksine insanın yaşayan kesitlerinden hikayeler olduğunu ve her an yaşanabileceği hissini veren satırları teşhis ediyorum. Bu durum, edebiyatın en önemli özelliği ve en kıymetli yanıdır. Yazılanların hayata dair olması, sizinle bütünleşmesi, var olabilmesi ve içselleştirilmesidir. Değerli üstadımıza da bu özelliklerin, bütün güzellikleriyle ve en üstün değerleriyle yansıdığını görüyoruz." - "Rızayev, Türk dünyası için çok önemli bir şahsiyettir" İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erol Ülgen ise Rızayev'in yaklaşık 350 milyon Türkün kalbinde yer ettiğini ifade ederek, "Anar Rızayev, Türk dünyası için çok önemli bir şahsiyet olduğunu, ortaya koyduğu eserlerle ve yaptığı girişimlerle kesin bir şekilde altını çizerek belirlemiştir." diye konuştu.