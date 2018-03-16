"İnsan" kitabının yazarı Ufuk Tarhan Mersin’e geliyor

Forum Mersin, 19 Mart Pazartesi günü dünyanın en etkili 100 kadın fütüristi arasına giren tek Türk gelecek tasarımcısı ve iş avatarı Ufuk Tarhan’ı sevenleriyle buluşturuyor.

“Geleceğinizi kendi haline bırakamazsınız. Onu başkası değil, kendiniz şekillendirmelisiniz ve bunu yapmak zorundasınız. Başarılı, mutlu olmak istiyorsanız başka seçeneğiniz de yok zaten” sözleriyle binlerce kişiye ilham kaynağı olmayı başaran Türkiye’nin ilk kadın fütüristi Ufuk Tarhan, Forum Mersin’de düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Tarhan’ın T-İnsan modeli hayatı yeniden anlamlandırmak, gelecek kaygısı ile başa çıkabilmek ve geleceği tasarlayabilmek için yeni çıkışlar, çareler, ipuçları ve çok somut, uygulanabilir bir bireysel gelişim, değişim, dönüşüm modeli sunuyor.

19 Mart Pazartesi günü saat 18.00’de düzenlenecek buluşmada Tarhan, “Geleceğin Başarılı İnsan Modeli: T-İnsan” kitabını imzalayacak.

İmza gününe katılan Ufuk Tarhan hayranları, ünlü yazar ile sohbet etme imkanı da bulacak.