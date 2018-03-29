"İnsan Neyle Yaşar" Tekirdağ’da sahnelendi

Tekirdağ’da “İnsan Neyle Yaşar” isimli oyun, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, sanatçı Prof. Dr. Zeliha Berksoy tarafından sahnelendi.

20. yüzyılın en etkili Alman şairi, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Bertolt Brecht’in yaşama ve insana dair şiirlerinden derlenen müzikal oyun "İnsan Neyle Yaşar", Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, sanatçı Prof. Dr. Zeliha Berksoy’un tek kişilik gösterisiyle Süleymanpaşa’da sahnelendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdür Yardımcısı İ. Feyzi Ünal ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Zeliha Berksoy’un yönetip oynadığı İnsan Neyle Yaşar isimli tek kişilik oyunda, Bertolt Brecht’in yaşama dair ve savaşa karşı, insanların umutları adına yazılmış şiirlerinden derlenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Türkiye’de ve dünyada yaşanan toplumsal olayların, savaşa karşı verilen mücadelenin ve haksızlıkların anlatıldığı oyun, muhteşem performansıyla seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Oyunun ardından TESKİ Genel Müdür Yardımcısı İ. Feyzi Ünal, Prof. Dr. Berksoy’a çiçek takdim etti.