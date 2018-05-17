İnsan Vakfı'ndan Gazze'ye tıbbi yardım

İSTANBUL (AA) - İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı) Gazze'ye tıbbi yardım ulaştıracak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırıları nedeniyle her dakika yaralı sayısının arttığı Gazze'de tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacı için acil yardım çağrısında bulundu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın çağrısı üzerine harekete geçen İnsan Vakfı, Gazze'ye ilaç ve tıbbi yardım malzemesi ulaştırma kararı aldı.

İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş, Filistin'de yaşanan gelişmeleri içleri acıyarak takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan bir katliamdır. İnsanlık adına utanç, mahcubiyet duyuyoruz. Terörist İsrail’i lanetliyoruz. İnsan Vakfı olarak Filistin Sağlık Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bölgeye acil tıbbi yardım ulaştırmak üzere harekete geçtik. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen acil ihtiyaç listesindeki ilaçları ve belli başlı acil medikal malzemeyi temin edilerek Gazze’deki hastanelere teslim edeceğiz. Yardımın ilk bölümünü yarın Gazze’ye ulaştıracağız. Gazze için, Filistin için, insanlık için endişe duyan tüm kardeşlerimizi duaya ve acil tıbbi yardım kampanyasına desteğe davet ediyorum."

