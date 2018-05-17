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İnsan ve Medeniyet Hareketinden "Kudüs Nöbetleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

Hamas'ın Yemen Temsilcisi Abdul Muti Zakkut: - "Kudüs bizim dinimiz ve akidemizdir. Kudüs geçmişimizdir, gelecekteki doğuşumuzdur" - İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden: - "İslam İşbirliği Teşkilatından kınamanın ötesinde yaptırım içeren kararları almalarını bekliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Hamas'ın Yemen Temsilcisi Abdul Muti Zakkut, "Kudüs bizim dinimiz ve akidemizdir. Kudüs geçmişimizdir, gelecekteki doğuşumuzdur." dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına tepki olarak 10 gün sürecek "Selahaddin'in İzinde Kudüs'e" isimli programla "Kudüs Nöbetleri"ne başladı.

Saraçhane Parkı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp iftarla devam eden etkinlikte Zakkut, Türkiye'ye cesur duruşu ve açık tavrı dolayısıyla teşekkür etti.

Zakkut, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü o güçlü bir şekilde Filistinlilerin hatta tüm mazlumların yanında durdu. Kudüs yalnızca işgal altında olan bir toprak değildir. Kudüs bu ümmetin kalbi ve ruhudur, bir toprak parçası olarak anlaşılmamalıdır. Kudüs bizim dinimiz ve akidemizdir. Kudüs geçmişimizdir, gelecekteki doğuşumuzdur." diye konuştu

İsrail'in, Kudüs'ün kutsal topraklarını kirletip her türlü zulmü ve kötülüğü yaptığını ifade eden Zakkut, "İsrail bu çağda ancak kötülük yapan, zulmeden bir devlettir. Mescid-i Aksa'ya yönelen Gazzeliler sınıra doğru geldiklerinde maalesef İsrail askerleri silahlarıyla 1 gün içerisinde 60 Müslümanı şehit etti 3 binini de yaraladı. Nerede bu dünyanın vicdanı, nerede Birleşmiş Milletler? Bu kadar zulmü görmelerine rağmen neden hiçbirisinin sesi çıkmıyor?" değerlendirmesini yaptı.

- "Kudüs'ün 1948'den beri yüzü gülmedi"

İnsan ve Medeniyet Hareketi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Özden ise Kudüs'ün esenliğini, barışı ve huzuru kaybettiğini belirterek, "Çünkü Müslümanlar Kudüs'ü kaybetti. Kudüs'ün 1948'den beri yüzü gülmedi. Kudüs ile ilgili en cesur ve en gür ses ülkemizden gelmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere meselenin çözümü, işgalin sona erdirilmesi ve yanlış karardan bir an önce dönülmesi konusunda destek olan herkese müteşekkiriz." diye konuştu.

Yarın İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatından ve üye ülkelerinden aynı cesaret ve kararlılığı beklediklerini belirten Özden, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teşkilattan kınamanın ötesinde yaptırım içeren kararları almalarını bekliyoruz. Bu alçak kararın ve fiilen uygulamaya konulduğu günden bu yana direnen, savunan Filistinli kardeşlerimizden şehadete kavuşanlara rahmet yaralılara da şifalar diliyoruz. Bu arada Türkiye'nin yaralıların tedavisi için başlatmış olduğu girişimi takdirle karşılıyor ama sınırını açmayan Mısır'ın zalim diktatörünü ve yöneticilerini de lanetliyoruz. Bir millet kendi davası uğruna ölümü göze alıyorsa o milleti yenmeniz imkansızdır. İşte Gazze'de şehadete koşan kardeşlerimiz, işte 15 Temmuz'da şehadete koşan 250 kardeşimiz. Kudüs bizim için bir semboldür."

"Kudüs Nöbetleri" 27 mayısa kadar iftar ve yatsı arasında gerçekleştirilecek.

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Abdul Muti Zakkut İnsan ve Medeniyet Hareketi Kemal Özden

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