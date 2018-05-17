İSTANBUL (AA) - Hamas'ın Yemen Temsilcisi Abdul Muti Zakkut, "Kudüs bizim dinimiz ve akidemizdir. Kudüs geçmişimizdir, gelecekteki doğuşumuzdur." dedi.

İnsan ve Medeniyet Hareketi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilci ve üyeleri ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına tepki olarak 10 gün sürecek "Selahaddin'in İzinde Kudüs'e" isimli programla "Kudüs Nöbetleri"ne başladı.

Saraçhane Parkı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp iftarla devam eden etkinlikte Zakkut, Türkiye'ye cesur duruşu ve açık tavrı dolayısıyla teşekkür etti.

Zakkut, "Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim. Çünkü o güçlü bir şekilde Filistinlilerin hatta tüm mazlumların yanında durdu. Kudüs yalnızca işgal altında olan bir toprak değildir. Kudüs bu ümmetin kalbi ve ruhudur, bir toprak parçası olarak anlaşılmamalıdır. Kudüs bizim dinimiz ve akidemizdir. Kudüs geçmişimizdir, gelecekteki doğuşumuzdur." diye konuştu

İsrail'in, Kudüs'ün kutsal topraklarını kirletip her türlü zulmü ve kötülüğü yaptığını ifade eden Zakkut, "İsrail bu çağda ancak kötülük yapan, zulmeden bir devlettir. Mescid-i Aksa'ya yönelen Gazzeliler sınıra doğru geldiklerinde maalesef İsrail askerleri silahlarıyla 1 gün içerisinde 60 Müslümanı şehit etti 3 binini de yaraladı. Nerede bu dünyanın vicdanı, nerede Birleşmiş Milletler? Bu kadar zulmü görmelerine rağmen neden hiçbirisinin sesi çıkmıyor?" değerlendirmesini yaptı.