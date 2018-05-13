"İnsana hizmeti bir vazife olarak görüyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esas olan gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz." dedi.

Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde Alevi dedesi Hüseyin Doğan'ın Hakk'a yürüyüşünün 35. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Konuşmasına tüm annelerin gününü kutlayarak başlayan Tüfenkci, annelerin dualarıyla barışın, huzurun ve kardeşliğin temellerinin atıldığı bir dönemi hep beraber yaşamayı diledi.

Tüfenkci, mürşid-i kamil Hüseyin Doğan dedenin, bu topraklarda yetişmesinin, bu topraklarda bulunmasının Malatya için şans olduğunu belirterek, "Onun evlatlarının bu topraklarda yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu topraklarda bulunması Malatya’mız için, esasında Türkiye için de bir şans. Çünkü onlar babalarından aldıkları dersle hep kardeşlikten yana oldular, hep hayır söylediler, hep milleti kaynaştıracak, ülkenin ve toprakların bütünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize önderlik yaptılar." ifadesini kullandı.