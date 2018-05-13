"İnsana hizmeti bir vazife olarak görüyoruz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Esas olan gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz." dedi.
Tüfenkci, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kırlangıç Mahallesi'nde Alevi dedesi Hüseyin Doğan'ın Hakk'a yürüyüşünün 35. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.
Konuşmasına tüm annelerin gününü kutlayarak başlayan Tüfenkci, annelerin dualarıyla barışın, huzurun ve kardeşliğin temellerinin atıldığı bir dönemi hep beraber yaşamayı diledi.
Tüfenkci, mürşid-i kamil Hüseyin Doğan dedenin, bu topraklarda yetişmesinin, bu topraklarda bulunmasının Malatya için şans olduğunu belirterek, "Onun evlatlarının bu topraklarda yaşaması, onun neslinin bir kısmının bu topraklarda bulunması Malatya’mız için, esasında Türkiye için de bir şans. Çünkü onlar babalarından aldıkları dersle hep kardeşlikten yana oldular, hep hayır söylediler, hep milleti kaynaştıracak, ülkenin ve toprakların bütünlüğünü sağlayacak şekilde milletimize önderlik yaptılar." ifadesini kullandı.
Malatya'nın bugün sevginin, barışın, huzurun kenti olmasında bu toprakların yetiştirdiği mürşid-i kamiller ve onların takipçilerinin büyük emeği ve katkısı olduğunu aktaran Tüfenkci, Malatya'nın Türkiye'ye örnek olmasını istedi.
Tüfenkci, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularının Türkiye'yi oluştururken barışı ve huzuru sağlamak için attığı adımları daha da geliştirerek, çağdaş uygarlık ve muasır medeniyetler seviyesine taşıma adına hep beraber çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi. Tüfenkci, "Esas olan gönüllerdeki dostlukları kurabilmek, gönüllere girebilmek. Gönüllere girerken de biz madem ki 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyoruz, insana hizmeti de bir vazife olarak görüyoruz. Her bulunduğumuz alanda, her bulunduğumuz makamda, insanlarımız arasında ayrım yapmadan, bütünü kucaklayarak hizmet etmeyi şiar edindik ve bu şiarımızı da sonuna kadar milletten aldığımız desteklerle sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.
- "Bizim başka topraklardan alınacak kültüre ihtiyacımız yok"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise gönül elçisi Hüseyin Doğan Dede'yi anmaya ve onun huzurunda gönüller yapmaya geldiklerini söyledi.
Alevi-Sünni ayrımı yapmadan, ihtiyacı olan herkese ekmeğini pay verebilmiş bir barış elçisi olan Hüseyin Doğan Dede'yi saygıyla andığını belirten Ağbaba, şöyle devam etti:
"İnançlarımız, kültürümüz ve geleneklerimiz farklı gibi görünse de özümüze baktığımızda birbirimizden farkımız yok. Derdimiz, yaralarımız, acımız ya da sevinçlerimiz farklı da olabilir fakat hepimiz ülkemizi çok seviyor, birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. 'Dili, dini, rengi ne olursa olsun, iyiler iyidir' diyoruz. Bu topraklar dünyaya örnek insanları yetiştirmiş bereketli topraklardır. Avrupa'da Ortaçağ karanlığında insanlar farklılıklarından dolayı cezalandırılırken, bu topraklarda barış ve hoşgörü hakimdi. Bu nedenle dünyanın örnek aldığı değerlerimiz varken, bizim başka bölgelerden değerler transfer etmemize gerek yok. Bizim başka topraklardan alınacak kültüre ihtiyacımız yok. Bizim yeni semboller ithal etmemize gerek yok. Biz Anadolu’yuz. Bu topraklar tüm dünyaya barış, hoşgörü, kardeşlik tohumları eken dervişler, pirler, tasavvuf düşünürlerini yetiştirmiş."
Ağbaba, Ortadoğu'da akan kanı, kardeşin kardeşi boğazlamasını görünce, bugün burada ortaya konulan birliğin değerini çok daha iyi anladıklarını aktararak, bu birliğe, hoşgörüye, kardeşliğe katkısı olan başta Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve milletvekilleri olmak üzere herkese saygılarını sunduğunu ifadesini kullandı.
Başka topraklardaki değerlere ihtiyaçları olmadığını aktaran Ağbaba, "Elimizdeki değerleri korumaya ihtiyacımız var. Demokrasi, insan hakları, laiklik, eşitlik, çoğulculuk, çok seslilik, hoşgörü bizim vazgeçilmezlerimizdir." dedi.
Konuşmaların ardından, semah gösterisi yapıldı.
Etkinliğe, Malatya Vali Yardımcısı Regaip Ahmet Özyiğit, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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