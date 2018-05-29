Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Süreç ne olursa olsun biz, içinden geçtiğimiz dönemde 3,5 milyon kardeşimize gerçekten çok önemli bir ev sahipliği yaptık." dedi. Sarıeroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Adana Sanayi Odası iş birliğiyle gerçekleştirilen "İnsana Yakışır İşler İçin İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, ülkenin son 7 yıldır tüm dünyaya örnek olacak hem vicdani, hem insani sorumluluk gereği önemli çalışma içerisinde olduğunu belirtti. Suriyelilere açık kapı politikasını uygulayarak kucak açtıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, onları Türkiye'de misafir ettiklerini ve bu süreçlerde 15 Temmuz'un hemen ardından Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgede çok ciddi bir temizlik gerçekleştirildiğini ve önemli bir başarıya imza atıldığını ifade etti. Bakan Sarıeroğlu, El Bab ve bölgede o bölgelerin yaşanabilir hale gelmesi için adımları atarak bir kısım Suriyelilerin dönüşlerine de imkan sağlandığını bildirdi. Zeytin Dalı Harekatı ile de aynı şekilde Afrin ve bölgesinde çok büyük bir başarıya imza atıldığına dikkati çeken Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün şehitlerimizi rahmetle yad etmek istiyorum. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum. Zeytin Dalı Operasyonu, son dönem tarihimizin gerçekten önemli bir başarısıdır, zaferidir. Orada yaşanan operasyon sonrasında halen devam ediyor yine ülkemiz tüm imkanlarını seferber ederek oradaki Suriyelilerin yaşam koşullarının tekrardan eskisine dönebilmesiyle alakalı bir çalışma içerisinde. Sivil toplum örgütlerinin, uluslararası örgütlerin, belediyelerimizin çok ciddi katkısı var orada yapılan çalışmalara ve oraya da şimdi dönüşler başlamış durumda. Çok ciddi sayıda Suriyeli kardeşimiz, misafirimiz şartlar oluştuğu için dönüş içerisindeler. Bayram sebebiyle Suriye'ye geçiş yapanlar var. Süreç ne olursa olsun biz, içinden geçtiğimiz dönemde 3,5 milyon kardeşimize gerçekten çok önemli bir ev sahipliği yaptık. Başka ülkelerin tutunduğu tavır, ortaya koymuş oldukları vicdanlara sığmayan hareketler, tavırlar, duruşlar aslında bizim ülkemizin ne kadar farklı olduğunu, insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun yanı sıra tüm kesimleri kucaklayan, tüm mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize gönlünü açan tutumu tarihin böyle sayfalarında altın harflerle yazılmıştır. Tüm dünyaya da örnek olmuştur."

Bakan Sarıeroğlu, 3,5 milyon Suriyeli geldikten sonra yaklaşık 250 bin yeni çocuğun dünyaya geldiğini ve onların da belli bir yaşa gelmiş durumda olduğunu, bu tarz büyük göç dalgalarında birçok ülkede sorunlar yaşanırken Türkiye'de herhangi bir sorunun olmadığını bildirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak ilk günden itibaren konuya iş gücü piyasanın dengeleri açısından çok büyük hassasiyetle yaklaştıklarını vurgulayan Sarıeroğlu, Uluslararası Çalışma Örgütü ile birçok projeyi hayata geçirdiklerini, bugün açılışı yapılacak danışma biriminin de iş gücü piyasalarında hem Suriyelilerin hem de kendi iş gücümüz acısından dengeli bir sürecin yaşanmasını sağlamak için önemli olduğunu söyledi. Adana'da 200 bin Suriyelinin bulunduğuna değinen Sarıeroğlu, bir başka projede bunları profilleme çalışmalarını hayata geçeceklerini, kendi iş gücümüzle alakalı olarak da çok kapsamlı bir iş gücü piyasası analizlerin gerçekleştirileceğini belirtti. Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğuna işaret eden Sarıeroğlu, her yıl iş gücü piyasamıza 1 milyon kişi girdiğini, işsizlik oranlarını düşürebilmesi açısından çok güçlü olarak istihdam alanları yaratılması, üretimin, yatırımın, ihracatın güçlü şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Sarıeroğlu, daha çok yayılan bir hizmet anlayışını ortaya koyacaklarını, tek adım ofisler ve belediyelerle, sanayi, ticaret odalarıyla kuracakları iş kulüpleriyle özellikle kadınlar, gençler ve dezavantajlı kesimlerle ilgili farklı konularda iş gücü piyasasına girişle ilgili engelleri olanlara destek vereceklerini bildirdi. - 2017'de 7.4 büyüme Türkiye olarak bir yandan birçok badire atlatmalarının yanı sıra reform gündemlerini hızlı bir şekilde devam ettirdiklerini aktaran Sarıeroğlu, istihdam teşvikleri, yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti. Sarıeroğlu, 24 Haziran'da istikrarın devamıyla birlikte iktidarlarının güçlü ve hızlı şekilde adımlarını atarak 2018 yılının ikinci çeyreğinde büyük bir atılım içerisinde hem istihdam rakamları, büyüme performansının devamı konusunda atılım sürecini devam ettireceğini, pozitif rakamlarla ülkenin büyümesini, güçlenmesini, kalkınmasını güçlü şekilde, iş dünyası ve işçilerle birlikte gerçekleştirmeyi sürdüreceklerine inandığını belirtti.

Türkiye'nin 7,4 büyümeyle 2017 yılını kapattığını vurgulayan Sarıeroğlu, dünya ülkeleri içerisinde G-20 içerisinde birinci OECD ülkeleri içerisinde ikinci sırada bir büyüme performansı olduğunu, bunun istidam dostu bir büyüme performansı olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl uygulanan Milli İstihdam Seferberliğine değinen Sarıeroğlu, Adana'nın da çok güçlü şekilde bu seferberliğe deste olduğunu ve 1,5 milyon ek istihdam sağlandığını, 2018 yılında hedeflerinin artı 2 istihdam olduğunu ifade etti. - Gençlere, kadınlara ve engellilere destekler Adana'da yaklaşık 40 bin 788 özel işyerinin bulunduğunu bu sayısının 2002 yılında 16 bin 212 olduğunu belirten Sarıeroğlu, bu rakamın 16 yıl içerisinde Adana'nın nasıl geliştiğinin, kalkındığının temel göstergesi olduğunu belirtti. Çalışanların gelir seviyesinde artış sağlanmasının da temel önceliklerinden birisi olduğunun altını çizen Sarıeroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni argümanlar geliştiriyoruz, yeni araçlar ortaya koyuyoruz. Geçmişten bu yana asgari ücret üzerinden verdiğimiz teşviklerimizi bu dönemde 5 bin 412 TL'ye kadar yükselen prime esas kazanç üzerinden vermeye başladık. Bunun da gelir seviyelerinde hem istihdam artışını sağlayacağını hem de çalışanların da gelir seviyelerinde artışa sebep olacağına yürekten inanıyoruz. Gençlerimiz bizim için önemli. Önümüzdeki dönemde yeni uygulamalarımız devre girecek. Gençlerle ilgili 'kupon' yöntemi diye yeni bir uygulamayı başlatacağız. İş gücü piyasasına girerken geçmişte görmediğimiz, bilmediğimiz yeni meslekler çıkıyor ortaya. Bunlarla ilgili gençlerin kendilerini yine kendi formatlarında, kendi zamanlarına uygun niteliklerini geliştirme imkanına kavuşabilmeleri için temmuz ayından itibaren başlayacağız. 10 bin TL'lik bir kuponla bu eğitim imkanlarından faydalanmalarını İŞKUR olarak sağlayacağız. Kadınlarımız bizim için önemli. 2-5 yaşındaki bakıma ihtiyaç duyan, çocuğu olan kadınlarımıza imalat sanayisinde gerçekleştirdiğimiz iş başı ve mesleki eğitim kurslarına katılmaları halinde 400 TL bakım desteğiyle vermiş olduğumuz ödemeler ve harçlıklara ek olarak bir desteğimiz söz konusu. Engellilerle ilgili de 36 bin TL olan girişimcilikle ilgili kendi işini kurmayla ilgili desteklerimizi de hibe olarak geri ödemesiz 50 bin TL'yi çıkarmış durumdayız."