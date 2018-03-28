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İnsanı İnşa Derneği'nden Afrin'e yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:06 | Son Güncelleme

İnsanı İnşa Derneği'nden Afrin'e yardım

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği (İİD), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlediği Afrin bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Derneğin, İstanbul Ümraniye'deki merkez ofisinde başlatılan kampanyada, Afrin bölgesinde TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından teröristlerden temizlenen köylerde yaşayanlar için gıda ve barınma yardımı toplanıyor.

AA muhabirine konuşan İİD Koordinatörü Mustafa Yeşil, Zeytin Dalı Harekatı ile Türk halkının her zaman ve her yerde mazlumlara umut olduğunu söyledi.

Yeşil, yardımların Kırıkhan ve Reyhanlı koordinasyon merkezinden gönderildiğini belirterek, "İnsanı İnşa Derneği olarak, ilk etapta bin 500 koli gıda ve 2 tır su kolisi bölgeye göndereceğiz. İnsanı İnşa Derneği, terörden arındırılan bölgelerle diğer bölgelere insani yardım malzemesi ulaştırmaya aralıksız devam edecek. Dağıtımları kapı kapı gerçekleştireceğiz. Bin 500 aileye gıda kolilerinin yanında su kolilerini vereceğiz. Toplam 3 tır yardım malzemesi göndereceğiz. Aynı zamanda Doğu Guta bölgesinden İdlib'e göç eden vatandaşlara bebek bezi, gıda ve barınma yardımlarını sürdürmeye devam ediyoruz." dedi.

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afrin yardım insanı inşa derneği Mustafa Yeşil

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