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İnsanlardan korkan hayvanlar gece ortaya çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

İnsanlardan korkan hayvanlar gece ortaya çıkıyor

Gündüz avlanan hayvanların, insanların vahşi yaşam üzerindeki etkilerinden korkarak daha çok gece ortaya çıkmaya başladığı belirlendi.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada, insanların vahşi yaşam alanları üzerindeki müdahalesi arttıkça, hayvanların hayatta kalmanın en iyi yolunu, toplu hareket etmemekte bulduğu kaydedildi.

Çalışmada tilki, geyik ve domuz gibi gündüz ortaya çıkan hayvanların çoğunun, insan aktivitelerinden korkup, korunmak için gece ortaya çıkan hayvanlar haline geldiği ortaya konuldu.

Çalışmayı yürüten araştırmacılar, 6 kıtada 62 tür memeli hayvanın, avlanma, çiftçilik ve kalkınma gibi insan faaliyetlerine tepki olarak davranışlarını nasıl değiştirdiğini inceleyen 76 çalışmayı analiz etti.

Çalışmada, hayvanları takip etmek için GPS izleyicilerinden sensorlu kameralara kadar çeşitli teknolojilerden yararlanıldı.

İzlemeye alınan hayvanların gece olduğunda, karanlık ortamda çok daha aktif hale geldiğini belirten araştırmacılar, hayvanların toplu hareket etmekten kaçındığını gözlemledi.

Örneğin, aktivitelerini gündüz ve gece arasında eşit bölmeye alışkın memeliler, genel anlamda gece etkinliklerini yüzde 68'e çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Hayvanlar vahşi yaşam

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