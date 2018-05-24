Batman Valisi Ahmet Deniz, "Kimsenin huzurumuzu bozmaya gücü yetmez. İnsanlarımızın artık yüzü gülüyor ve huzurdan taviz verilmemesini istiyorlar." dedi.
Vali Deniz, merkez ve köy muhtarları ile Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesislerinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.
Burada konuşan Deniz, muhtarların vatandaş ve devlet arasında köprü olduğunu söyledi.
Özellikle ramazanda toplumun her kesimine ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Deniz, muhtarlardan durumu iyi olmayan aileleri kendilerine bildirmelerini istedi.
Batman'ın güzel ve canlı bir şehir olduğunu vurgulayan Deniz, dün Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusunun yaralandığı saldırıyı anımsattı.
"Kardeşlik hukukumuzu bozmak isteyen, maalesef hainlik yapmak isteyenler var." diyen Deniz, muhtarlara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.
Deniz, şunları kaydetti:
"Bu onların daha iyi günleri. Bu mücadelemizde geçmişte olduğu gibi muhtarlarımızla beraber hareket edeceğiz. Kimsenin huzurumuzu bozmaya gücü yetmez. İnsanlarımızın artık yüzü gülüyor ve huzurdan taviz verilmemesini istiyorlar. Huzur olunca yatırımcı da gelir, turizmci de gelir. Otellerimizin yüzde 80'i dolu. Yatırım için gelen firmalar var. Bunlar huzur olduğu için geliyor. Muhtarlarımızdan yanlışa bulaşmış ve insanlarımızı yanlışa yönlendirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim. Bu coğrafyada eşkiyalık yapmak diye bir şey yok artık."
Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine işaret eden Deniz, "Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşıyla büyük bir devlet olduğunu aktardı.
"Yıllardır devlet ile vatandaşın arasını ayrıştırmaya çalıştılar. Terörün amacı da bu zaten, halkla devleti ayrıştırmak. Öyle bir şey yok. 'Halkını yaşat ki devlet yaşasın.' diyen bir devlet geleneğinden geliyoruz. İnşallah çok daha güzel günleri birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullanan Deniz, sorunların birlik ve beraberlikle aşılacağını sözlerine ekledi.
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