HABER

İnsanlığın iki yüzü: Çocuklar kurtardı; diğeri işkence etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesine düşerek yaralanan leylek, çocuklar ve aileleri tarafından su verilip bakımı yapıldıktan sonra tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde bir sitenin bahçesine düşerek yaralanan leylek, çocuklar ve aileleri tarafından su verilip bakımı yapıldıktan sonra tedavi için Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Hazro ilçesinde ise bir kişi, bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürüklediği 3 aylık yavru köpeğe kötü muameleden gözaltına alındı. Şüpheli, 625 lira para cezasıyla serbest bırakıldı, yavru köpek korumaya alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi Nuri Dersimi Bulvarı'nda bulunan Sofioğlu Sitesi'nin bahçesine bir leylek düştü. Uçarken düşüp yaralanan leyleğin yardımına sitedeki çocuklar koştu. Çocuklar leyleğe önce su verdi, sonra da ailelerinin yardımıyla bakımını yapıp, yetkililere haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine siteye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Çocuklar, leyleği görevlilere teslim etti. Ekipler, kafese koydukları leyleği tedavi etmek üzere götürdü. Çocukların leylek için seferber olduğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YAVRU KÖPEĞİ BIÇAKLAYIP SÜRÜKLEDİ

Hazro ilçesinde ise adı öğrenilemeyen bir kişi, geçen hafta 3 aylık yavru köpeği bıçakladıktan sonra otomobilinin arkasına bağlayarak sürükledi. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturmada, köpeğe eziyet eden kişi gözaltına alındı. Şüpheli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince 625 lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı. Yaralı köpek ise Hayvan Hakları Fedarasyonu Diyarbakır Temsilcisi Sevgi Ekmekçiler tarafından alınarak tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. Tedaviye alınan yavru köpeğe mama verildi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise yavru köpeğin vücudunda yaralar olduğu görüldü. Barınakta müdahalesi yapılan köpeğin tedavisinin İstanbul'da süreceği ve iyileştikten sonra sahiplenen aileye teslim edileceği bildirildi.

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Gürültüsüz Türkiye için adımlar atılıyorGürültüsüz Türkiye için adımlar atılıyor
Bitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklamaBitlis Valisi Ustaoğlu'ndan ishal vakalarıyla ilgili açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

Mia Khalifa'nın göğsüne buz hokeyi diski isabet etti!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

Suriye'de harita değişti! Tüm siyasi hesaplar alt üst oldu

İlginizi Çekebilir

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Yeni Akit yazarı Ali Alben açıkladı: Kadir Mısıroğlu deli raporu iddialarını doğruladı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Antalya'da turistleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Kocasının oyun oynadığını söylediği telefona bakınca gerçek ortaya çıktı: 'Haftaya evim müsait'

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Eski DYP Milletvekili Prof. Tevfik Ertüzün'ün oğlundan gündemi sarsacak Adnan Oktar çıkışı: Annemi kandırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

Son dakika! CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan bedelli askerlik yapacaklar için önemli açıklama

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Kampanya başlattılar, hızla yayılıyor! 'Batman'ın haritası yarasa gibi olsun'

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Son dakika! Bedelli askerlik yasası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Mustafa Akaydın'ın eşi hayatını kaybetti

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Temmuz Cuma İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.