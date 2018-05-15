"İnsanlığın yüz karası"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin, "Terör devleti ve işgalci İsrail'in bütün dünyanın gözü önünde kadın, çocuk, engelli ve yaşlı demeden masum insanları hunharca katletmesinin sorumlusu Netanyahu ve Trump'tır. Dünya tarihi çok zalimler görmüştür. Ancak bunlar hak ve hukuk tarihine 'insanlığın yüz karası' olarak geçmişlerdir." ifadesini kullandı.

Malkoç, yazılı açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de aldığı tek taraflı bir kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ABD elçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdığını hatırlattı.

Bunun egemen bir ülkenin büyükelçilik taşımasının ötesinde, dünya barışını ve insan haklarını ilgilendiren ağır sonuçları olan bir karar olduğunun altını çizen Şeref Malkoç, dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kudüs'ün, İslam'a, Hristiyanlığa ve Yahudiliğe inananlar için "kutsal kent" olduğunu vurguladı.

Malkoç, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Liderler Toplantısı'nda alınan Kudüs kararı ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 128 ülkenin kabul oyu verdiği Kudüs'ün özel statüsünün korunmasına yönelik kararının, ABD'nin ve İsrail'in attığı bu gayrimeşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.