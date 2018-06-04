"İnsanlık görevimizi yerine getirdik"

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde "Türk Kızılayı Toplum Merkezi" açılışı gerçekleştirildi.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Danişmentgazi Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen Türk Kızılayı Toplum Merkezinin ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir yer olacağını söyledi.
Türk Kızılayının insanların yaralarını sarmak için gece gündüz çalıştığını belirten Kınık, şunları kaydetti:
"Suriye'de Suriye halkı başta olmak üzere insanlık çok ciddi yara aldı. Bu tarifi imkansız kriz ikinci cihan harbinden sonra insanlık tarihinin en büyük krizidir. Sadece fiziksel mekanlar yıkılmadı, masum insanlar hayatını kaybetti. O kadar çok insan hayatını kaybetti ki ölen insanların isimlerinin kayıtlarını tutmakta aciz kalındı. Türkiye'ye can havli ile sığınan, kimyasal silahlardan, tecavüzden kaçan insanlara kapılarımızı sonuna kadar açtık. Bize sığınmış insanları devletimiz koruma altına aldı. Biz kapılarımızı açmamış olsaydık bugün 500 bin değil 1 milyon insan ölecekti. Biz üstümüze düşen insanlık görevimizi yerine getirdik."
Kızılay olarak yaklaşık 1,3 milyon yabancıya insani destek verdiklerini aktaran Kınık, mültecilere yapılan yardımlarda yabancı ortakların da yer aldığını ifade etti.
Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Türkiye Temsilcisi Mette Petersen de Türk Kızılayının yardımları ile birçok Suriyeli savaş mağduruna yardım elinin ulaştığını vurguladı.
Merkezin açılışının ardından program sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Türkiye'den KKTC'ye 2 milyar 187 milyon TL'lik yardım
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
Şehidin nişanlısından yürekleri dağlayan sözler: İçim, ciğerim yanıyor
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum