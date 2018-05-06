"İnsanlık ve doğa renksiz kalmasın" diyerek 500 fidan diktiler

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE ile Sahilköy Karaburun mevkiinde İstanbul Üniversitesi ve Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli bir grup öğrenci, 500 fidan dikti. Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Orman İşletme Müdürü Murat Çakır’ın da bulunduğu fidan dikim etkinliğinde akademisyenler tarafından öncelikle dikiminin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.
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