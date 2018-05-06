HABER

"İnsanlık ve doğa renksiz kalmasın" diyerek 500 fidan diktiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:30 | Son Güncelleme

ŞİLE ile Sahilköy  Karaburun mevkiinde İstanbul Üniversitesi ve Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli bir grup öğrenci, 500 fidan dikti.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) ŞİLE ile Sahilköy Karaburun mevkiinde İstanbul Üniversitesi ve Altı Nokta Körler Derneğinden görme engelli bir grup öğrenci, 500 fidan dikti. Şile Kaymakamı Salih Yüce ve Orman İşletme Müdürü Murat Çakır’ın da bulunduğu fidan dikim etkinliğinde akademisyenler tarafından öncelikle dikiminin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak anlatıldı.

İzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltıİzmir'de dev operasyon! Çok sayıda gözaltı
İkinci turda seçimin kilit partisi olacak! İkinci turda seçimin kilit partisi olacak!
Muharrem İnce ne kadar oy alır? Muharrem İnce ne kadar oy alır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

Tuğba Özay’dan ‘tek gecelik ilişki’ çıkışı!

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

TGRT Haber sunucusu Ela Rumeysa Cebeci canlı yayında rezil oldu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Yurtta hava durumu

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Orhan Bursalı yazdı: ‘7 seçim kaybetti, iktidarı istemiyor’ propagandası

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Muharrem İnce ve Meral Akşener'in oy oranı nedir? 24 haziran seçim sonuçları için flaş iddia

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da gece yarısı öğrenci yurdu önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Mecidiyeköy'de atlı cirit ekibini görenler şaştı kaldı

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Böyle baba olmaz olsun! 11 yaşındaki kızını kendi elleriyle IŞİD'e vermiş

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Prof. Dr. Orhan Şen'den kritik uyarı: Bu yaz ve sonbahara dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Sayısal Loto sonuçları 5 Mayıs: Zenginlik hayalleri haftaya taşındı!

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

Türkiye'den ABD'ye F-35 tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.