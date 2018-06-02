"İnsansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var." dedi. Bakan Soylu, Habertürk'teki programının ardından Gaziosmanpaşa'daki Küçükköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin beraberliği, yükselmesi, zenginleşmesi, özgürleşmesi ve tam bağımsız hale gelebilmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Soylu, tüm dünyada haksızlıklarla karşı karşıya kalanlara yardım edip merhamet elini uzatan bir Türkiye istediklerini söyledi. Soylu, Türkiye'nin başka milletlere benzemeyeceğini kaydederek, "Biz batıdaki toplumlara benzemeyiz. Biz anamızı, atamızı, geleneğimizi biliriz. Biz onlar gibi değiliz. Onlar annelerini ve babalarını huzur evlerine bırakırlar ama bu aziz millet mezarlarına dahi sahip çıkan büyük bir millettir." diye konuştu.

24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunun altını çizen Soylu, sözlerine şöyle devam etti: "24 Haziran'da bir tercih yapacağız. Ya eski Türkiye'de yaşamışlıklarımız ya terörizmle, anarşizmle, ekonomik dar boğazlarla sıkışan bir Türkiye'nin mecalsiz kalma hali... Bu ülkede 1999'da deprem oldu ve bu ülke ceset torbası bulamayan bir ülke halindeydi. Bugün geldiğimiz nokta o eski Türkiye'de mecalimizin kalmadığı, ele elimizi açtığımız 'Nolursunuz emekli maaşlarımızı ödeyemiyoruz, para verinde ödeyelim' dediğimiz bir hal değil. İMF'ye mahçup olduğumuz bir hal değil. İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var. Yurt dışındaki seyahatlerde yüzüm hiç yere eğik bakmadım. Ama karşımdaki bütün muhataplar 'Biz terörizme karşı sizin gibi değil insanlık ne emrediyorsa öyle yapıyoruz dediğimizde veya biz uyuşturucu meselesinde siz Türkiye ve Ortadoğu'ya kimyasal uyuşturucu üretip gönderiyor ve bunu engellemiyorsunuz biz sizin yaptığınız gibi yapmıyoruz' dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bakanının kafası yere eğilmiyor ama karşımdakiler kafasını yerden kaldıramıyor ve bu sizin sayenizde oldu. İşte bu yeni Türkiye."

Yaklaşık 4-5 gündür Karadeniz'de takip edip izlerini buldukları 2 tane teröristin olduğunu söyleyen Soylu, askerlerin teröristleri etkisiz hale getirdiğini hatırlattı. Soylu, Siirt'te de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Bir mücadele yürütüyoruz, kararlılıkla yürütüyoruz. Terörle, PKK'yla, FETÖ örgütüyle işimiz yarım kalmasın. Bir taraftan dinimizi istismar eden DEAŞ'la işimiz yarım kalmasın. Bunları bu halimizle etrafımızda bir ateş çemberi varken tasfiye noktasına getirdik. İşimiz yarım kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı. Büyük projeler yaptıklarına ve dünyanın en büyük havalimanını inşa ettiklerine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu: "Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz bizim yaptığımız sadece bir havalimanı olsa Almanya, Amerika, Avrupa böyle hoplar mı? Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar dünyanın yeni merkezini orada inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Nerede uçaklar gelirse buradaki havalimanına konacak. Her tarafa şehir hastaneleri yapıyoruz. Ülkemizde 81 vilayette üniversiteler yaptık. Biz savunma sanayimizde bağımlılıktan kurtulduk. Şimdi kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı yapıyoruz. Yüzde 80'lere ulaştık şimdi yüzde 85'lere ulaşacağız kendi milli üretimlerilerimizi ortaya koyacağız. Biz 2023'e, 2053'e, 2071'e gidiyoruz.