HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"İnsansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 03:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var" - "Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz bizim yaptığımız sadece bir havalimanı olsa Almanya, Amerika, Avrupa böyle hoplar mı? Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar dünyanın yeni merkezini orada inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var." dedi.

Bakan Soylu, Habertürk'teki programının ardından Gaziosmanpaşa'daki Küçükköy Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'nin beraberliği, yükselmesi, zenginleşmesi, özgürleşmesi ve tam bağımsız hale gelebilmesi için büyük bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Soylu, tüm dünyada haksızlıklarla karşı karşıya kalanlara yardım edip merhamet elini uzatan bir Türkiye istediklerini söyledi.

Soylu, Türkiye'nin başka milletlere benzemeyeceğini kaydederek, "Biz batıdaki toplumlara benzemeyiz. Biz anamızı, atamızı, geleneğimizi biliriz. Biz onlar gibi değiliz. Onlar annelerini ve babalarını huzur evlerine bırakırlar ama bu aziz millet mezarlarına dahi sahip çıkan büyük bir millettir." diye konuştu.

24 Haziran'ın önemli bir tarih olduğunun altını çizen Soylu, sözlerine şöyle devam etti:

"24 Haziran'da bir tercih yapacağız. Ya eski Türkiye'de yaşamışlıklarımız ya terörizmle, anarşizmle, ekonomik dar boğazlarla sıkışan bir Türkiye'nin mecalsiz kalma hali... Bu ülkede 1999'da deprem oldu ve bu ülke ceset torbası bulamayan bir ülke halindeydi. Bugün geldiğimiz nokta o eski Türkiye'de mecalimizin kalmadığı, ele elimizi açtığımız 'Nolursunuz emekli maaşlarımızı ödeyemiyoruz, para verinde ödeyelim' dediğimiz bir hal değil. İMF'ye mahçup olduğumuz bir hal değil. İnsansız hava aracı istedik bize Amerika, İsrail insansız hava aracı vermedi. Sonra paramızı verdik tekrar İsrail'den aldık. Bozuldu tamire gönderdik geri göndermedi. Ama bugünkü Türkiye'de böyle bir tablo yok. Bugün teröristi bitirirken insansız hava araçlarımızı İsrail'den değil bizim ay yıldızlı patentini takan Türk mühendislerimizin ürettiği insansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var.

Yurt dışındaki seyahatlerde yüzüm hiç yere eğik bakmadım. Ama karşımdaki bütün muhataplar 'Biz terörizme karşı sizin gibi değil insanlık ne emrediyorsa öyle yapıyoruz dediğimizde veya biz uyuşturucu meselesinde siz Türkiye ve Ortadoğu'ya kimyasal uyuşturucu üretip gönderiyor ve bunu engellemiyorsunuz biz sizin yaptığınız gibi yapmıyoruz' dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bakanının kafası yere eğilmiyor ama karşımdakiler kafasını yerden kaldıramıyor ve bu sizin sayenizde oldu. İşte bu yeni Türkiye."

Yaklaşık 4-5 gündür Karadeniz'de takip edip izlerini buldukları 2 tane teröristin olduğunu söyleyen Soylu, askerlerin teröristleri etkisiz hale getirdiğini hatırlattı.

Soylu, Siirt'te de 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktararak, "Bir mücadele yürütüyoruz, kararlılıkla yürütüyoruz. Terörle, PKK'yla, FETÖ örgütüyle işimiz yarım kalmasın. Bir taraftan dinimizi istismar eden DEAŞ'la işimiz yarım kalmasın. Bunları bu halimizle etrafımızda bir ateş çemberi varken tasfiye noktasına getirdik. İşimiz yarım kalmasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyük projeler yaptıklarına ve dünyanın en büyük havalimanını inşa ettiklerine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz bizim yaptığımız sadece bir havalimanı olsa Almanya, Amerika, Avrupa böyle hoplar mı? Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar dünyanın yeni merkezini orada inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Nerede uçaklar gelirse buradaki havalimanına konacak. Her tarafa şehir hastaneleri yapıyoruz. Ülkemizde 81 vilayette üniversiteler yaptık. Biz savunma sanayimizde bağımlılıktan kurtulduk. Şimdi kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı yapıyoruz. Yüzde 80'lere ulaştık şimdi yüzde 85'lere ulaşacağız kendi milli üretimlerilerimizi ortaya koyacağız. Biz 2023'e, 2053'e, 2071'e gidiyoruz.

Türkiye'de her seçim kritiktir. Çünkü Türkiye her seçimde bu milletin verdiği kararla önemli adımlar atıyor. Bunu rahmetli Menderes'le yaptı, Özal'la yaptı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yapıyor. Millet eline fırsatı geçirdiğinde her seçimin kritik olduğunu biliyor. Çünkü bizim ülkemiz kritik. Gözleri bizim ülkemizin üzerinde bize çelme takmak istiyorlar. Darbelerle, ekonomik krizlerle, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık'la, 6-7 Ekim olaylarıyla, en son tanklarla, helikopterlerle bu ülkenin demokrasisini ve milleti teslim alıp çelme takmak istediler. Bu memleketi hainlere teslim etmedik."

PARTNERBalık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...Balık derisinden cinsel organ yaptılar ilk cinsel deneyimi sonrası...
Erzurum'daki silahlı kavgaErzurum'daki silahlı kavga
Bakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesiBakan Sarıeroğlu'ndan yeni emeklilere ikramiye müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Kuşum Aydın'ı görenler gözlerine inanamadı!

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

Emekli maaşında son dakika! Emeklinin bayram ikramiyesi veriliyor! İşte tarih

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran'da HDP barajı geçebilecek mi? Sezai Temelli son anket sonuçlarını açıkladı! İşte HDP'nin anketindeki oy oranı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin iftarında açıkladı: UBER bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 100 bin emekliye daha ikramiye müjdesi verdi

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal ve Lütfi Elvan birbirine girmişti! İddiaların odağındaki koltuk değnekli genç konuştu: Oyuna geldim!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal'a 'kurmaca' haber tepkisi!

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Fatih Portakal cephesinde sular durulmuyor! Bir açıklama daha

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da GSM bayisinde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin veto kararına tepki

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Akıllara durgunluk veren olay! Teşvik destekli dolandırıcılık

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan'dan bedelli askerlik müjdesi: Gerekliyse bekletmeyiz

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Erdoğan 3. havalimanının isminin ne olmayacağını açıkladı!

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Yerli otomobilin CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın işi nedir?

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.