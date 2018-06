"İnsansız hava araçları üreten yeni bir Türkiye var"

"Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz bizim yaptığımız sadece bir havalimanı olsa Almanya, Amerika, Avrupa böyle hoplar mı? Biz sadece bir havalimanı yapmıyoruz. Biz Ortadoğu'dan Çin'e kadar dünyanın yeni merkezini orada inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu sizler yapıyorsunuz. Nerede uçaklar gelirse buradaki havalimanına konacak. Her tarafa şehir hastaneleri yapıyoruz. Ülkemizde 81 vilayette üniversiteler yaptık. Biz savunma sanayimizde bağımlılıktan kurtulduk. Şimdi kendi helikopterimizi, insansız hava aracımızı yapıyoruz. Yüzde 80'lere ulaştık şimdi yüzde 85'lere ulaşacağız kendi milli üretimlerilerimizi ortaya koyacağız. Biz 2023'e, 2053'e, 2071'e gidiyoruz.

Türkiye'de her seçim kritiktir. Çünkü Türkiye her seçimde bu milletin verdiği kararla önemli adımlar atıyor. Bunu rahmetli Menderes'le yaptı, Özal'la yaptı. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yapıyor. Millet eline fırsatı geçirdiğinde her seçimin kritik olduğunu biliyor. Çünkü bizim ülkemiz kritik. Gözleri bizim ülkemizin üzerinde bize çelme takmak istiyorlar. Darbelerle, ekonomik krizlerle, 28 Şubat'la, 27 Nisan'la, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık'la, 6-7 Ekim olaylarıyla, en son tanklarla, helikopterlerle bu ülkenin demokrasisini ve milleti teslim alıp çelme takmak istediler. Bu memleketi hainlere teslim etmedik."