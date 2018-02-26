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İnsansız zırhlı aracın son görüntüleri yayınlandı! İşte insansız Ejder Yalçın...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İnsansız tank üretilecek' açıklamasının ardından Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir'in paylaştığı görüntüler dikkat çekti. İşte insansız zırhlı araç 'Ejder Yalçın'ın görüntüleri...

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı harekâtının en önemli bölümünü yerli ve milli imkânlarla üretilen silah ve mühimmatların oluştururken Türkiye bu yöndeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "İnsansız tank üretilecek" açıklamasının ardından gözler yeni Ar-Ge çalışmalarına çevrilirken Savunma Sanayi Müsteşarı İsmail Demir devam eden ve tamamlanan projelerle ilgili önemli bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı.

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Demir yaptığı açıklamasında "İnsansız ve robotik sistemlerin muharebe sahasına inmeye başladığı bugünlerde, Türkiye teknolojiyi takip eden değil; yön veren bir ülke olacaktır. İnsansız Ejder Yalçın aracımızın testleri başarıyla gerçekleştirildi ve arkası geliyor." ifadelerini kullanarak yapılan son çalışmaların görüntülerini yayınladı.

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Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı resmi Twitter sayfasından da uzaktan kontrol edilebilen 43 adet zırhlı iş makinesinin güvenlik güçlerimizin ülke sathının içinde ve dışında gerçekleştirdiği harekatlarda kullandığı duyuruldu.

Erdoğan: ‘İnsansız Tank Yapacağız’Erdoğan: ‘İnsansız Tank Yapacağız’

ssm

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Anahtar Kelimeler:
insansız zırhlı araç ejder yalçın Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
adamsınız adam
Olmadı gardaş bu. Hani nerede aracın arka planında Atatürk heykeli ? Çağ dışı mahlukatlar sizi :)
heykelde vardi da annen oturdu o yuzden gorunmuyo
@gsezginer_2018 herşeye inanan koyun heykeli varmış bu sefer:)
senin heykelini yapacaklarmis beynin yok diye yapamiyoalrmis yarim.kalmis
@che873 Olur mu yaaa görünmesi lazım. Mesela senin annen benim üzerime otururken ben en azından aynadan kendimi görüyordum :)
@gsezginer_2018 Atatürkte atamız ejdadımız erdoğan da Atatürk de milletten biri bizden biri ama sen bizden (Türk) değilsin orası kesin
@che873 iyi ki senin o güzel annen oturmamış. Yoksa pisti bile göremezdik
@macahel35 Bu görüntüde ne anlatılıyor bi anlat bakalım. Çok değerli hiç birşeye inanmayan tosun :)
@emre007.007 Öncelikle türk lükte benle yarışmaman için sana kısaca bi "hoşt" diyorum. Atatürk benim de ulu önderim şüphen olmasın. Atatürk le alakası yok. Benim sözümün kime gittiği çok belli. Beyinden bahseden arkadaşların g..üyle değil beyniyle düşünmesini tavsiye ediyorum.
Türk milleti zekidir türk milleti zekidir gazi M.Kemal ATATÜRK ALLAHIM SEN MILLETTIMIZE DEVLETIMIZE IYILIK GUZELIK IHSAN EYLE bu tür haberler gururlandırıyor.
Her fırsatta devletimizin battığını çöktüğünü yazan bordo klavyeliler, biraz susun ve insansız araçlarımızın keyfini çıkarın :)))
)))
:))
"Yerli ve Milii" uçağa benzemesin bu da? 2009'da "uçak göklerde" diye seçim kampanyası yaptınız hala bişey göremedik
@isorkum SEN KÖR VE NANKÖRSEN GÖREMİYORSAN HER KES APTAL DEĞİL Kİ.
@ridvannarslan fetönün tillahı sizsiniz be... fetö varmış.
@isorkum o zamanlar fetö vardı .. farkında mısın bilmiyorumda ..??
YERLİ BİSİKLET BİLE ÜRETEMİYEN ÜLKEMİN İNSANLARINI NASIL KANDIRIYORLAR.ATAK HELİKOPTERİNE BAKIN,ALTAY TANKINA BAKIN HEP YABANCI.
bu ülkede iyi bir şeylerde yapılıyor .. gurur duymak lazım ..
oyuncak araba yapamayan ülke teknolojiye yön verecekmiş
kendilerine hainliği şiar edinmişler şimdi çıldırıyordur nasıl olur rte baştayken olacak işlermi bunlar gibi sözler kulağımızda çınlıyor. diyeceksiniz bunları bu gün yazmasak olmazmı. bu güne kadar yapılan hiç birşeyi beyenmeyen bu ukala tipli kendini bilmezlere söylenecek o kadar çok söz varki sadece videoları seyretmeleri yeter. zaten bu ülkeye yapılan güzel işlerin karşısına dikilenler hep kendini bir şey sananlardır. yarın iktidarı bu tipler ele geçirse el pençe sahiplerinin emirleri doğrultusunda kapatıverirler bütün yapılanları. tıpkı ismetin yaptığı gibi
saçmalamayın son derece ilkel uzaktan kumandalı basit bir araç bu robotla filan alakası yok.Robotlar kendi programları vardır yönlerini kendileri tayin ederler.uzaktan kumanda edilmezler sadece programlanırlar.
Kumandalı araba üretmek büyük olay değil! Motorunu şanzumanını mekaniğini yapabiliyormusun? Önemli olan budur! Yerli diye diye milleti kendinize sürü bellediniz ellem!!!!
helal olsun ......sebeb olan herkesten ALLAH razı olsun...ALLAH devletimizi her türlü kötülüklerden ve tuzaklardan korusun amin...
sadece dürüst ve ahlaklı olması halinde dünyadaki yapılabilir (iyi olan) herşeyi yapmaya muktedir bir halktır Türk halkı!
Jammer'a karşı da çalışıyordur umarım yoksa uzaktan kumandalı oyuncak arabanın üstüne silah takıp da aynı şeyi ben de yapabilirdim. Yerli uçak gibi olmaz da sahada kullanılırsa görürüz bakalım başarısını. Atak'ın %70'i italyan, Altay'ın motoru dahil tüm önemli parçaları alman (yaklaşık %80) ama sözde hepsi milli!
Atatürk'ün bahsettiği ilim ve irfanın getirdiği güzellik çağı yakalama budur. Daha hala kafası basmayanlar anlasın. İlimsiz, irfansız yol alınmaz.
şimdi de bu aracı kim kullanacak diye yorum yapan muhalefet var bu ülkede ..
Çok şükür bu günleri de gördük..İnşallah daha ileriye
YERLİ OTOMOBİL YAPILACAK diyorlar ya.Birgün İTALYAN MÜH.lerle karşılaştım.Yanlarında da TÜRK olan birileri vardı.İTALYA dan bir model getirecekler ve TÜRKİYE de yerli arabayı üreteceklermiş. DOĞRU GOOGLE'2.A.HAMİD,TELEFONU NUH AS.bulduran kafa yerli ARAÇ-VE UÇAKLARI da böyle buluyorlar. TÜRK İNSANI VE TC.VATANDAŞI OLUP onlarca buluşu olanlar var amma bu imkanları yurtdışındaki imkanlarla yaptıkları için maalesef o ülkenin patent ve MİLLİ VASFINI ALIYOR.
Siz gerçektem şehir ve kasabalarda bunun işe yarayacağına inanıyormusunuz. D.Bakır'da DOKUNMAYIN talimatıyla kurulan tuzakları biliyorsunuz değilmi. Askerlerimiz ne bedeller ödedi.
Sayın reisim siz bu işi hakkıyla yapansınız. Türkler sıkıntıyı, mandacılığı sevmez. özgür ruhludur. Ne Mutlu Türküm Diyene..
müslüman türk ulusunun başarısıdır. Türk milleti zekidir müslüman türk ulusunun ve gazi M.Kemal ATATÜRK,ün en çok istediği ve görmek istediği en büyük başarılarıdandır müslüman türk ulusu zekidir müslüman türk ulusu cesaretlidir müslüman türk ulusu dünyada tek dir.müslüman türk ulusu tam bağımsız bir ülke olmaya adaydır. ALLAHIM SEN MILLETTIMIZE DEVLETIMIZE IYILIK GUZELIK IHSAN EYLE bu tür haberlerle daim eyle bizleri gururlandır. müslüman türk ulusu tam bağımsızlığa 2019.dan sonra kimsenin tutamadığı dünya liderliğine aday tek ülkedir. allah her daim eylesin bizleri birlik beraberlikle amin
Vay bee ne icat ama, dünya robot görsün yav, kumanda edilen robot yapmışız, Tüm dünya robotu yanlış biliyormuş, robot dediğin kumanda edilebilir olmalıymış, kumandalı oyuncak araba gibi
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