HABER

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 07:25 | Son Güncelleme

İstanbul’dan 1500 kilometre yol kat ederek Erzurum’a gelen 5 internet fenomeni, Uzundere ilçesinde donmuş şelaleye tırmandı.

İstanbul’dan 1500 kilometre yol kat ederek Erzurum’a gelen 5 internet fenomeni, Uzundere ilçesinde donmuş şelaleye tırmandı. Fenomenlerin buz tırmanışı muhteşem görsellik oluşturdu.
Türkiye’nin büyük bir bölümü adeta yaz havasına bürünürken Erzurum’da buz tutan şelaleler kışı unutturmadı. Önceki gün 5 internet fenomeni İstanbul’dan Erzurum’a 1500 kilometre yol kat ederek Uzundere’de buz tırmanışı yapmaya geldi. Kamp ve doğa adamı Gökhan Konaş (@tekbasinadaolur), dağcı Erdi Yılmaz (@erdiyilmaz83) ve mağaracı Ertuğrul Kulaksızoğlu (@ekulak), kaya tırmanışçısı Burak ve Murat Gezer (@gezerbros) kardeşlerin rehberliğinde Erzurum Uzundere’yi ziyaret ettiler.
Son yıllarda ülkemizde de oldukça popüler hale gelen ve donmuş şelaleler üzerinde yapılan buz tırmanışını denemek için Erzurum, Uzundere’ye gelen ekip bölgedeki donmuş şelaleleri inceledi ve Cevizli Köyü’nde bulunan Sakala Çarpan Şelalesi’nde buz tırmanışı gerçekleştirdi. Aynı zamanda Erzincan Kemaliye Taş Yolu, Artvin Şavşat Karagöl ve Çıldır Gölü’nü de ziyaret eden ekip bölgenin tanıtımına önemli katkılarda bulundu. Çektikleri video ve fotoğrafları internet üzerindeki sosyal mecralarda paylaşan 5 doğasever adamın içerikleri oldukça ilgi gördü.
Önümüzdeki günlerde farklı rotalarda tekrar biraraya geleceklerini söyleyen ekip yaptıkları Doğu turundan ve bölgenin coğrafyasından, doğasında çok etkilendiklerini, en kısa zamanda daha uzun zaman ayırarak bölgeyi ziyaret edeceklerini sözlerine eklediler.

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

1 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
2 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
3 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
4 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
5 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
6 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
7 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
8 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
9 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
10 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
11 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
12 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
13 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
14 / 14

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı

Instagram fenomenleri Erzurum’da donmuş şelaleye tırmandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan jet kazasında sürpriz bir tanık ortaya çıktı

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor 2018'de kim elendi? Survivor'a gözyaşları içinde veda etti!

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

Survivor doktoru Metin Kuş neden programda yok? İşte yanıtı

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

Getcontact nedir? Kim beni nasıl kaydetmiş dedirten uygulama: Getcontact!

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

TSK'dan son dakika açıklama: 2 asker şehit

Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

Öğretmen etkinliğinde skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!

On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

On Numara sonuçları - 26 Mart Milli Piyango On Numara çekilişi sonuçları: 3 ilçeden 4 kişi on numarayı tutturdu!

Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!

Sekreter Aysun'dan 5 milyonluk vurgun!

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İyi Parti'den Ahmet Hakan'a olay yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.