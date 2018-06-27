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Instagram'a video üzerinden grup sohbeti özelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:38 | Son Güncelleme

AY başından itibaren aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan ve piyasa değeri 100 milyar doları aşan Instagram'a bugün yeni bir özellik ekleniyor.

İSTANBUL,(DHA) AY başından itibaren aylık 1 milyar aktif kullanıcıya ulaşan ve piyasa değeri 100 milyar doları aşan Instagram'a bugün yeni bir özellik ekleniyor. Kullanıcılar artık ikiden fazla kişiyle görüntülü sohbet yapabilecek. Şimdilik 4 kişiye kadar destek sunan özelliğin en büyük artısı ise Instagram'da dolaşırken de video görüşmesinin eş zamanlı olarak yapılabiliyor olması.

Bireysel ve grup sohbetlerinizde kullanabileceğiniz bu özellik, kullanım açısından da oldukça basit. DM üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz yenilik için herhangi bir kişiyi veya grubu görüntülü aramak istediğinizde, ilk olarak o kişi veya gruba mesaj atmanız gerekiyor. Mesaj atmanızın ardından sağ üstte belirecek kamera butonu, görüntülü sohbet yapmanız için yeterli oluyor.

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