Inter ile Lazio yenişemedi

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 19. haftasında, zirve mücadelesi veren Inter ile Lazio golsüz berabere kaldı.

Ligde son iki maçını kaybederek liderlik koltuğunu kaybeden Inter, Guiseppe Meazza Stadı'nda son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Lazio'yu ağırladı.

İki takım da maç boyunca yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremeyince mücadele 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Inter 41 puan ve maç fazlasıyla 3'üncü, Lazio ise 37 puanla 5'inci sırada yer aldı.

(AA)