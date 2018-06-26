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İnternet bağımlığı panelinde tablet ve telefonları ellerinden bırakmadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 18:59 | Son Güncelleme

MANİSA'da düzenlen panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğretim üyesi Prof.

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA'da düzenlen panelde, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci'nin 'internet bağımlılığı' ile ilgili uyarı yaptığı sırada, katılımcılar arasında öğrencilerin de bulunduğu bazı kişilerin cep telefonu ile tabletten oyun oynayıp, sosyal medyaya bakması dikkat çekti.

Manisa'da, 'Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü' dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda 'bağımlılık' konulu panel düzenlendi. Manisa İl Sağlık Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak MCBÜ Bağımlılık Çalışmaları ve Uygulamaları Araştırma Merkezi Müdürü öğretim üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, Manisa İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Erdinçli, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ar-Ge Müdürü Murat Aktaş, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden Hasan Aydar, Manisa Bağımlılığı Önleme Derneği'nden Derya Deniz Güner konuşmacı olarak katıldı.

MCBÜ Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Artuner Deveci, konuşmasında davranışsal bağımlılıklarla ilgili öğrencileri ve velileri bilgilendirdi. Özellikle gençler üzerinde internet bağımlılığının arttığını belirten Prof. Dr. Deveci, bu bağımlılığın yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. Deveci, "İnsanlar birbirinin gözünün içine bakmıyor, yan yanayken bile mesajlaşabiliyor. İnternet bağımlılığı birçok sağlık problemi ve sosyal problemleri de beraberinde getiriyor. İnternet bağımlılığı 12 ile 18 yaş arasında oldukça yüksek. Erkeklerde kızlara göre daha fazla görülmesine rağmen son yıllarda bu fark giderek kapanıyor" dedi.

Prof. Dr. Deveci, internet bağımlılığı nedeniyle çocuklarda da depresyon sorunu yaşanabildiğine, çevresiyle iletişim kuramayan kişilerde bağımlılık oranının daha yüksek olduğuna da dikkat çekti.

Deveci'nin internet bağımlılığıyla ilgili uyarılarda bulunduğu sırada, panele katılan, aralarında öğrencilerin de olduğu bazı kişilerin cep telefon ile tabletlerden oyun oynaması ve sosyal medyayı kullanması dikkat çekti.

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