İnternet bağımlılığı için yazılım kalkanı

Raporda, internet bağımlılığının bilgisayar başında harcanan vaktin giderek artması, internetten uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk ve öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel sorunlar oluşturmasına rağmen internet kullanımına devam edilmesi, zaman kontrolün kaybedilmesi, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen internetle meşgul olması, kişinin sorumluluklarının ikinci planda kalması gibi belirtilerle kendisini gösterdiği aktarıldı.

İnternet bağımlılığının memnuniyetsizlik, yalnızlık, iş stresi, kaygı, depresyon, finansal sorunlar, fiziksel güvensizlik, sınırlı sosyal yaşam, arkadaş ortamına uyum sağlayamama gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilen raporda, başarı ve hakimiyet ihtiyacının karşılanması ile bağımlılığa yatkın kişilik özelliklerinin de bağımlılıkta rol oynadığı ifade edildi.

Raporda, son yıllarda hızla artan internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgilendirme yapıldı ve bunun önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler saptandı.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ve zararlı teknoloji bağımlılığının önlenmesine yönelik taslak rapor hazırlandı.

YEŞİM SERT KARAASLAN - İnternet ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla çocukların internet ve oyun kullanımının izlenebilmesine olanak veren yazılımlar hazırlanacak.

Raporda, internetin aşırı kullanılmasıyla uyku düzeninde bozulma, sağlıksız beslenme, gözlerde kuruluk, bel ve sırt çevresinde ağrı, kişisel temizliği aksatma, yalnız ve mutsuz hissetme, asosyal davranma, özgüvende düşüş, çevreyle ilişkinin zayıflaması ya da kopması, sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme, yalnızlaşma gibi sorunların ortaya çıktığı kaydedildi.

2017 yılında yapılan araştırmaya göre Avrupa nüfusunun yüzde 80,2'sinin, Kuzey Amerika nüfusunun yüzde 88,1'inin, dünya nüfusunun ise yüzde 51,7'sinin aktif şekilde internet kullandığına işaret edilen raporda, Türkiye'de de internet kullanımın giderek arttığı vurgulandı.

- İnternet ve akıllı telefon bağımlılığı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle akıllı telefonların dünya üzerindeki yayılımının hızla arttığına dikkat çekilen raporda, 4,92 milyar kişinin mobil kullanıcı olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Raporda, oyun bağımlılığının kişinin kendisine ve hayatına zarar verdiğini fark etmemesi nedeniyle literatürde "gizli bağımlılık" olarak ele alındığı anlatıldı.