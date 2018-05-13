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İnternet bağımlılığı için yazılım kalkanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu Taslak Raporu'na göre, internet ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla aileler için, çocuklarının internet ve oyun kullanımını izleyebilmelerine olanak veren yazılımlar hazırlanacak - Ailelere internet ve oyun sitelerinin sınıflandırıldığı ve çocuklarının hangi oyunu ne kadar süre oynaması gerektiğini gösteren bilgilendirme sistemleri oluşturulacak - İnternetin faydalı, sağlıklı, sorumlu, güvenli, bilinçli, işlevsel, çevresel, stratejik, dürüst, bilgili ve sınırlı kullanımı içeren çerçeve kılavuzun eğitim müfredatına girmesi de sağlanacak

YEŞİM SERT KARAASLAN - İnternet ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla çocukların internet ve oyun kullanımının izlenebilmesine olanak veren yazılımlar hazırlanacak.

TBMM Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, internet ve zararlı teknoloji bağımlılığının önlenmesine yönelik taslak rapor hazırlandı.

Raporda, son yıllarda hızla artan internet ve teknoloji bağımlılığına ilişkin bilgilendirme yapıldı ve bunun önlenebilmesi için alınması gereken tedbirler saptandı.

İnternet bağımlılığının memnuniyetsizlik, yalnızlık, iş stresi, kaygı, depresyon, finansal sorunlar, fiziksel güvensizlik, sınırlı sosyal yaşam, arkadaş ortamına uyum sağlayamama gibi nedenlerden kaynaklandığı belirtilen raporda, başarı ve hakimiyet ihtiyacının karşılanması ile bağımlılığa yatkın kişilik özelliklerinin de bağımlılıkta rol oynadığı ifade edildi.

Raporda, internet bağımlılığının bilgisayar başında harcanan vaktin giderek artması, internetten uzak kalınca huzursuzluk, uykusuzluk ve öfke gibi yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, ruhsal, sosyal, adli ya da bedensel sorunlar oluşturmasına rağmen internet kullanımına devam edilmesi, zaman kontrolün kaybedilmesi, zamanın büyük çoğunluğunun fiilen ya da zihnen internetle meşgul olması, kişinin sorumluluklarının ikinci planda kalması gibi belirtilerle kendisini gösterdiği aktarıldı.

Raporda, internetin aşırı kullanılmasıyla uyku düzeninde bozulma, sağlıksız beslenme, gözlerde kuruluk, bel ve sırt çevresinde ağrı, kişisel temizliği aksatma, yalnız ve mutsuz hissetme, asosyal davranma, özgüvende düşüş, çevreyle ilişkinin zayıflaması ya da kopması, sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme, yalnızlaşma gibi sorunların ortaya çıktığı kaydedildi.

2017 yılında yapılan araştırmaya göre Avrupa nüfusunun yüzde 80,2'sinin, Kuzey Amerika nüfusunun yüzde 88,1'inin, dünya nüfusunun ise yüzde 51,7'sinin aktif şekilde internet kullandığına işaret edilen raporda, Türkiye'de de internet kullanımın giderek arttığı vurgulandı.

- İnternet ve akıllı telefon bağımlılığı

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle akıllı telefonların dünya üzerindeki yayılımının hızla arttığına dikkat çekilen raporda, 4,92 milyar kişinin mobil kullanıcı olduğunun tespit edildiği vurgulandı.

Raporda, oyun bağımlılığının kişinin kendisine ve hayatına zarar verdiğini fark etmemesi nedeniyle literatürde "gizli bağımlılık" olarak ele alındığı anlatıldı.

- "Çerçeve kılavuz okullarda öğretilecek"

Raporda, internetin doğru kullanımıyla ilgili yapılacak çalışmalara da yer verildi. Dünya Sağlık Örgütünün Ocak 2018'de, oyun bağımlılığını Uluslararası Hastalık Sınıflandırması'na dahil ettiği anımsatılan raporda, konuya ilişkin politikanın belirlenerek gerekli önleme, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının hızla hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda faydalı, sağlıklı, sorumlu, güvenli, bilinçli, işlevsel, çevresel, stratejik, dürüst, bilgili ve sınırlı kullanımı içeren çerçeve kılavuz okullarda öğretilecek, çerçevenin eğitim müfredatına girmesi sağlanacak, eğlence amaçlı kullanıma mutlaka sınır getirilecek.

Aileler, 2 yaşın altındaki çocukların teknolojik cihazlara hiçbir şekilde maruz bırakılmamaları gerektiği noktasında bilgilendirilecek.

Çocuklara ve yetişkinlere, uzun süreli bilgisayar kullanımının neden olduğu ergonomik sorunlarla ilgili farkındalığın artırılmasını amaçlayan eğitimler verilecek.

Konu ile ilgili eğitim materyalleri ve içerikler, Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalı üzerinden öğrencilere aktarılacak.

- "Oyunların izlenebildiği yazılımlar hazırlanacak"

İnternet ve teknoloji bağımlılığının önlenmesi amacıyla aileler için çocuklarının internet ve oyun kullanımını izleyebilmelerine olanak veren yazılımlar hazırlanacak.

Ailelere internet ve oyun sitelerinin sınıflandırıldığı, çocukların hangi oyunu ne kadar süre oynamaları gerektiğini gösteren bilgilendirme sistemleri oluşturulacak.

Okullarda beden eğitimi, resim ve müzik derslerinin daha işlevsel hale getirilmesi sağlanacak ve öğrencilere bilgisayar oyunlarının alternatifi olarak farklı sanat ve spor dallarının hobi olarak kazandırılması sağlanacak.

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