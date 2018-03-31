HABER

İnternet fenomeninden MATSO seçimlerine videolu destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 14:48 | Son Güncelleme

Mehmet ÇINAR- Antalya-DHA) SOSYAL medyada 'hayatında ilk kez şelale gören' adam başlığıyla paylaşılan videosuyla fenomen olan Elazığ'ın Bozçanak köyünde oturan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın, 1 Nisan Pazar günkü seçimlerine destek için iki video çekti.

Mehmet ÇINAR- Antalya-DHA) SOSYAL medyada 'hayatında ilk kez şelale gören' adam başlığıyla paylaşılan videosuyla fenomen olan Elazığ'ın Bozçanak köyünde oturan 50 yaşındaki İsa Sezeroğlu, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş'ın, 1 Nisan Pazar günkü seçimlerine destek için iki video çekti. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş'ı destekleyen ve İsa Serzeroğlu'nu da tanıyan bir kişinin ricası üzerine çekildiği öğrenilen videolar sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı. İsa Sezeroğlu'nu tanımadığını ve kendisini destekleyenler tarafından videonun hazırladığını öğrendiğini belirten MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, Güzel, esprili olmuş dedi. İlk kez şelale gören adam olarak ünlenen İsa Sezeroğlu'nun sosyal medyada hızla yayılan yeni videosunda Ahmet Boztaş için 'İş dünyasının en büyük umudu, konuşmuyorum. Mavi diyorum. Oylar mavi listeye, oylar Ahmet Boztaş'a. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel gibi fenomen olan sözlerini de kullanarak Boztaş ve mavi listesine oy istedi. MATSO'nun 1 Nisan'daki seçiminde mevcut başkan Ahmet Boztaş ile rakibi İbrahim Şenli yarışacak.

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştıHakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı
'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış'Tosun' hakkında şok detay! DEAŞ'ı da kullanmış
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Çok tartışılan isimden Hulusi Akar’a mektup

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Hakurk'tan şok görüntüler! TSK paylaştı

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Öğrencisi eski sevgilisi çıktı! 'Seni öldüreceğim' diyerek kadını darp etti

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Trafiğin ortasında otomobilden atladı

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Akif Beki'den olay iddia: Karamollaoğlu'nun sağlam bir planı var, gizliyor!

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

Son dakika! Ataşehir'de fabrikada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.