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İnternet kullanıcılarının güvenlik endişesi artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir anket, internet kullanıcılarının güvenlik konusundaki endişelerinin arttığını gösterdi.BM tarafından yapılan bir anket, insanların artık internet kullanırken kendilerini eskisi kadar güvende hissetmediklerini ortaya çıkardı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan bir anket, internet kullanıcılarının güvenlik konusundaki endişelerinin arttığını gösterdi.
BM tarafından yapılan bir anket, insanların artık internet kullanırken kendilerini eskisi kadar güvende hissetmediklerini ortaya çıkardı. BM’nin yaptığı ankette özelikle internetten alışveriş yapan kullanıcıların kendilerini güvende hissedememesinden dolayı e- ticaretin ciddi anlamda zarar görebileceği vurgulandı. Anketin sonuçlarını değerlendiren Global Düşünce ve Küresel Yönetişim İnovasyon Merkezi’ (CIGI) Global Güvenlik Direktörü Fen Osler Hampson, “Güven, gelişmekte olan ülkelerdeki e-ticaret platformlarının, mobil ödeme sistemlerinin başarılı bir şekilde genişletilmesi ve kullanılması için vazgeçilmezdir” ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda yaşanan Facebook güvelik krizi sebebi ile insanların güvenlik endişelerinin arttığına değinen Hampson, “Gizlilikle ilgili endişelerin ortaya konulan sonuçlar, büyük İnternet firmalarının koruma politikalarının kamuoyu tarafından dikkatle incelenmesi gerektiğini gözler önüne koyuyor” dedi.
E-ticaret yükseldikçe, geleneksel olmayan mobil ödeme yöntemlerini kullanan insanların sayısında genel bir artış olduğunu belirten BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı Teknoloji ve Lojistik Direktörü Shamika Sirimanne ise, “E- ticarette telefonların kullanımı, gelişmekte olan birçok ülkede, ABD ve Avrupa’da olduğundan çok daha yüksektir. Ankete katılanların bir başka endişesi ise teknolojinin istihdam kaybına yol açacağı yönündedir” ifadelerini kullandı.

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