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İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 08:19 | Son Güncelleme

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) internet üzerindeki yayınlarda denetim hakkında sahip olmasını sağlayan düzenleme Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

Adnan Oktar’ın kanalındaki programlar sonrası başlayan tartışma, RTÜK’ün internet üzerinde denetim yetkisine sahip olmasını sağlayacak yasa tasarısına kadar gitmişti.

Yeni yasaya göre internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek, RTÜK’ün denetimine tabi olunacak. Böylece yayınlara ağır denetim gelecek. Bu da sansür tartışmalarının yaşanmasına neden olmuştu.

4’üncü Murat benzetmesi
RTÜK’e denetim hakkı veren tasarı bugün ilgili komisyonda görüşülerek kabul edildi.

Görüşmede söz alan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4’üncü Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise eleştirlere şu karşılığı verdi: “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim. Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz.”

4’üncü Murat, Osmanlı’nın yasakçı padişahlarının başında geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
internet yayınları RTÜK

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
bu düzenlemenin o çok eleştirilen adnan efendi için yapıldığını herkes biliyor, neymiş 'internete sansür yapılıyor'muş !
RTÜK değil artık RTİÜK yapsınlar ismini. Bi internet vardı insanların özgürlüğünü kısıtlamayan onada el atın hemen !
Ulan trollemeyin yine, bu konulardan önce siz gidinde 14 yaşındaki çocuga tecavüz edenleri içeri tıkın. Onlar için yasa çıkartın birşeyler yapın.
Rtük isimli kurum ülkemiz ve milletimiz için tam bir baş belası düşmandır. Türk Milletinin aleyhine çalışmaktadır.
beyninizin binde birini kullanmasını bilsen neyin ne olduğunu. yarın nelerle karşılacağını anlarsınız ama. onu kullanmasını bilemeyecek kadar acizsiniz.
sizin beyninizin içinde ne pislikler dönüyor tahmin ediyorum ama ağzımı bozup edepsizleşmicem...keza zaten adap usul şeref haysiyet bunlar yukardan aşağı ayak altında ülkede..internete sansür kısıtlama gibi şeylerle çözüm aramak yobaz ülkelerin çaresi kanun getir sesimiz çıkmaZ..ama adil ol..
Kardeşim adnan oktarı ne karıştırıyon şimdi ne alaka adnan oktar peygamber muhammed denen karakterden on kat üstün birisidir
Bir tarafta DİYANET bir tarafta RTÜK gömün Türkiyeyi osmanlı Karanlığına bakalım sonu ne olacak bu gidişin
Internet Ortamında Facebook Sayfamızda Canlı Yayın Yaparken Anında Blok Koyabilecek Yani Sırf İYİ PARTİ Programların İnternet Ortamında Aşırı Derecede İzlenmesi Ve AKP'yi Köşeye Sıkıştırmasıdır. Yasaklar Ülkesi Türkiye Hayırlı Olsun.
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