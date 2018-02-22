İnternet yayınlarına RTÜK denetimi komisyondan geçti

Adnan Oktar’ın kanalındaki programlar sonrası başlayan tartışma, RTÜK’ün internet üzerinde denetim yetkisine sahip olmasını sağlayacak yasa tasarısına kadar gitmişti.
Yeni yasaya göre internette düzenli olarak yapılan her tür ses ve görüntü yayını için lisans almak gerekecek, RTÜK’ün denetimine tabi olunacak. Böylece yayınlara ağır denetim gelecek. Bu da sansür tartışmalarının yaşanmasına neden olmuştu.
4’üncü Murat benzetmesi
RTÜK’e denetim hakkı veren tasarı bugün ilgili komisyonda görüşülerek kabul edildi.
Görüşmede söz alan CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, “Bu şekilde sınırlamaların ölçülülük ilkesine uygun olması lazım. Anayasaya tamamen aykırı olan inanılmaz bir takım düzenlemeler yapıyorsunuz” dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise “Teknoloji akıp gidiyor, biz 4’üncü Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz” diye konuştu.
Maliye Bakanı Naci Ağbal ise eleştirlere şu karşılığı verdi: “Genel Kurul aşamasından önce değerlendirelim. Söylediğiniz endişeleri giderecek ne var, bakalım. İyileştirilebilecek alanlar varsa iyileştirelim. Yayıncılığın kısıtlanması gibi bir anlayışımız yok. Kurallı, kaideli bir piyasa faaliyeti varsa, herkes aynı kurallara tabii olmalı diyoruz.”
4’üncü Murat, Osmanlı’nın yasakçı padişahlarının başında geliyor.
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