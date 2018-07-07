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İnternette cinsel ilişki tuzağı! İlan verdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Denizli'de internet sitelerinde verdikleri ilanlarla, cinsel ilişki için kendilerini arayanları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 2'si kadın, 8 kişi tutuklandı. Diğer 18 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internette siteler açarak ilişki için ilan veren ve kendilerini arayan vatandaşları dolandıran çete üyelerini yakalamak amacıyla 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. İnternette site açan kişilerin, kadın resimleri koyup, altlarına da farklı cep telefonu numaraları yazdığı tespit edildi.

Polis, teknik takip sonucu; şüphelilerin belirtilen telefondan kendilerini arayanları kadınlarla konuşturduğunu, randevu almak isteyen kişilerden, önce verdikleri hesap numarasına para yatırmalarını istediğini, parayı aldıktan sonra iletişimi kestiğini belirledi. Polis, şüphelilerin bu yolla yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığını tespit etti. Dolandırılanlar arasında bulunan bir kişinin verilen hesaba 60 bin lira yatırdığı ortaya çıktı.

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17 ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis, geçen Çarşamba günü operasyonu başlattı. 17 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 10'u kadın, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların arasında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu, telefon görüşmelerini bu kişilerin yaptığı belirlendi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Emine Ö. ve Raziye Ö. isimli kadınlar ile Yıldırım A., Burak B., Baki K., Gökhan Ç., Ender D., Ramazan K. tutuklandı. Diğer 18 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki fuhuş Denizli dolandırıcılık

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