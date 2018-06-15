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İnternetten en fazla yatak aldık

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 11:44 | Son Güncelleme

Hepsiburada trend verilerine göre, vatandaşlar, ocak-mayıs döneminde internette en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldı - Visko yataklara talep, geçen yıla göre yüzde 40 arttı

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada trend verilerine göre, vatandaşlar, bu yılın ilk 5 ayında internetten en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı sipariş etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Hepsiburada trend verilerine yer verildi.

Hepsiburada trend verileri, ocak-mayıs döneminde vatandaşların internetten en fazla yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını gösterdi.

Geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Hepsiburada’yı tercih eden vatandaşlar, istediği ürüne hızlıca ulaşıyor, ürünleri evlerinin konforunda rahatça deneyip karar verebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çekiyor. Yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ev ve yaşam ürünlerine en çok 24 ila 26 yaş aralığındaki kişiler talep gösterirken, yüzde 69'la erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor.

Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından rağbet görüyor.

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- Visko trendi yükseliyor

Hepsiburada yatak alışverişi verilerine göre, visko yataklara talebin oranı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Yatak seçimini gönül rahatlığıyla ev konforunda yapmak isteyenler, binden fazla yatak çeşidiyle Hepsiburada’yı tercih ediyor.

Yatak kategorisinde en çok satılan boyut 90*190 olurken daha geniş boyutlu yatak tercihleri de günden güne artış gösteriyor. Yastıklarda ise en çok ortopedik/visko, ardından elyaf ve son olarak silikon yastık ilgi görüyor.

Hepsiburada bünyesinde barındırdığı 30 bine yakın halı çeşidiyle tüketicilere yüzde 40’a varan indirimler sunuyor. Hepsiburada trend verileri, en çok makine halısı, ardından dokuma halı tercih edildiğini ortaya koyuyor.

En çok talep oturma odası halılarına olurken, ardından canlı renkler ve desenleriyle dikkat çeken çocuk odası halıları geliyor. Hepsiburada ayrıca, site üzerinde yapılan halı aramalarının da geçen yıla göre yüzde 80 arttığını belirtiyor.

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