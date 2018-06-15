İnternetten en fazla yatak aldık

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada trend verilerine göre, vatandaşlar, bu yılın ilk 5 ayında internetten en çok yatak, halı, perde ve nevresim takımı sipariş etti.

Şirketten yapılan açıklamada, Hepsiburada trend verilerine yer verildi.

Hepsiburada trend verileri, ocak-mayıs döneminde vatandaşların internetten en fazla yatak, halı, perde ve nevresim takımı satın aldığını gösterdi.

Geniş ürün yelpazesiyle öne çıkan Hepsiburada’yı tercih eden vatandaşlar, istediği ürüne hızlıca ulaşıyor, ürünleri evlerinin konforunda rahatça deneyip karar verebiliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Muğla alışverişin en çok yapıldığı şehirler olarak dikkati çekiyor. Yaş ve cinsiyet dağılımı incelendiğinde ev ve yaşam ürünlerine en çok 24 ila 26 yaş aralığındaki kişiler talep gösterirken, yüzde 69'la erkeklerin kadınların önüne geçtiği gözlemleniyor.

Bünyesinde barındırdığı 120 binden fazla ev tekstili ürünü, 25 binden fazla mobilya ve yüzde 40’a varan avantajlı fiyatların yan sıra ürünleri ev konforunda deneme fırsatı sunan Hepsiburada, ev kurmak ve evini yenilemek isteyenler tarafından rağbet görüyor.