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İnternetten lens satışının engellenmesi için Ankara'ya yürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:49 | Son Güncelleme

OPAK Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, internetten korsan lens satışının engellenmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor.

İnternetten lens satışının engellenmesi için Ankara'ya yürüyor

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - OPAK Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, internetten korsan lens satışının engellenmesi için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyor.
Opak Lens Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, internetten korsan lens satışının engellenmesi amacıyla bu sabah İstanbul il sınırından Ankara'ya doğru yürümeye başladı. Erol Harbi, D-100 Karayolu'nu takip ederek Kocaeli'nin Gebze ilçesine ulaştı. 3 nesildir optik sektöründe olduklarını belirten Erol Harbi, "Ben dededen, babadan optik sektörüne gönül vermiş, 3 nesildir bu sektörden ekmeğimizi kazanan bir gözlükçüyüm. Maalesef iki tane sebep için yürüyorum. Bir tanesi toplumun göz sağlığının farkındalığı için. Çünkü yasal olmamasına rağmen internet üzerinden satılan kontak lensler Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmış olmasına rağmen ticari amaçlı bazı firmalar tarafından internet üzerinden satış yapılmaktadır. Satış yapılmamasını istemememizin birinci sebebi sağlık açısından. Çünkü buralar denetime açık yerler değil. Sağlık Bakanlığı'nın buraları denetleme şansı yok. Bu ürünler sahte olabilir, kaçak olabilir, tarihi geçmiş olabilir. Buraları denetlenmediğinden dolayı biz internetten satış yapılmasını istemiyoruz. Biz derken Türkiye'deki 7 bin tane gözlükçü meslektaşım adına. İkincisi optisyenler ve gözlükçüler bu durumdan dolayı mağdurlar. Çünkü sonuçta burada bir hak ihlali söz konusu, mağduriyet söz konusu. Yasal olmayan yerlerden satış yapanlar 7 bin gözlükçü esnafını mağdur etmiş" dedi.
11 günde Ankara'ya ulaşmayı planladığını ifade eden Erol Harbi, "Bu sabah İstanbul il sınırından yürümeye başladım. Bundan sonra Gebze, İzmit, Sakarya istikametine 11 günde Ankara'ya ulaşmayı düşünüyorum. Bu arada da bizim ekibimiz ve yardımcı olan arkadaşlar 6 bin 560 adet imza toplamayı hedefliyor. Çünkü Türkiye üzerinde resmi kayıtlara göre 6 bin 560 gözlükçü bulunmaktadır. Hedefimiz bu imzaları Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna iletmek. Burada aslında bir yasa değişikliği istemiyoruz. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun görevini yapmasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Çünkü onlarca dosyamız, mahkeme var. Fakat yasak olmasına rağmen satış yapmalarını biz anlamış değiliz. Bununla ilgili yürüyüşüm inşallah ses getirir" diye konuştu.

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İnternetten lens satışının engellenmesi için Ankara'ya yürüyorİnternetten lens satışının engellenmesi için Ankara'ya yürüyor

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