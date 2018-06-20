İnternlerden anlamlı kampanya

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi internleri, çocuklara aşı alınması amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında topladıkları 4 bin lirayı Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağışladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen tıp fakültesi mezuniyet töreni öncesinde açıklama yapan kampanya sorumlularından intern Alpaslan Temen, Bulgaristan'daki bir okulun kendilerine ilham olduğunu söyledi.

Öğrencilerin balo günü giyecekleri kıyafetlerin parasıyla bir çocuğun tedavi masraflarını karşıladığını belirten Temen, "Bulgaristan'daki öğrencilerin attığı bu adım bizi çok etkiledi. Dünyanın güzel haberlere ihtiyacı var. Hepimizin iyilik ve yardımlaşma konularında yarışmaya ihtiyacı var. Biz de insanlara katkımız olsun ve örnek olalım istedik. Çok israf var, dünyanın bir köşesinde bir çocuk bir kap yemeğe ihtiyaç duyarken başka bir yerde iki kap yemeği çöpe atıyoruz. Biz de aşı konusunda bilinçlendirme yapmak istedik ve aşı kampanyasında katılmaya karar verdik." diye konuştu.