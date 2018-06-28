Interpol Alman vatandaşın dolandırılmasını önledi

Türk ve Alman interpol biriminin gerçekleştirdiği ortak çalışmada, kendilerini savcılık çalışanı olarak tanıtarak Almanya’daki kişilerden posta yoluyla para talep eden şüpheliler tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Interpol Europol Daire Başkanlığının Almanya Interpol birimiyle yaptığı ortak çalışmalarda kendilerini savcılık çalışanı olarak tanıtarak Almanya'daki kişilerden posta yoluyla para talep eden şüphelilerin Antalya’da olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine İnterpol Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak çalışma başlatıldı.
Çalışmalar sonucunda, Alman vatandaşın Türkiye'ye posta yoluyla gönderdiği paraya Cumhuriyet Savcılığınca el konuldu.
El konulan paralar, mağdura iletilmesi amacıyla Almanya Polis İrtibat Görevlisine elden teslim edildi.
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli
24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de Denizli'nin Acıpayam ilçesinde istifa depremi!
Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi
Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz
Hangi ilde ne kadar Suriyeli var? İşte il il Türkiye'de yaşan Suriyeli sayısı!
Sony Türkiye'den çekiliyor mu?
YKS'ye girecek öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım ücretsiz
İzmir'de oğlu okul müdürünü öldüren baba, 'Canınızı sıkanı vurun gitsin' demiş!
Çipras 'Erdoğan' sorusuna böyle yanıt verdi
Kedilere özel havuz açıldı!
Heybeliada'yı ayağa kaldırmıştı... Ali Mert 5 yıl sonra hayatını kaybetti
Müslüman asker Instagram'ı sallıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum