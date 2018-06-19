İnterpol tarafından aranan kişi Azerbaycan'da yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile uyuşturucu ya da uyarıcı madde ihraç etme suçlarından aranan Abdulselam T. isimli şahıs Azerbaycan'da yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etme" suçlarından Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Siverek Ağır Ceza Mahkemesinin yakalama emirlerine istinaden aranan 27 Mayıs 1967 doğumlu Abdulselam T'nin Azerbaycan'da yakalanması sağlandı.

Abdulselam T, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerince Azerbaycan'dan alınarak İstanbul Atatürk Havalimanında görevli personele teslim edildi.

