İnterpol'den yaban hayatı kaçakçılarına operasyon

PARİS (AA) - Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), uluslararası kaçakçılık şebekelerine yönelik düzenlediği operasyonda, tonlarca vahşi hayvan eti, fildişi ve kemikleri ile egzotik hayvanlar ele geçirdi.
İnterpol'den yapılan açıklamada, mayıs ayında 93 ülkede yürütülen operasyonlarda, kaçakçıların elindeki 43 ton vahşi hayvan eti, 1,3 ton fildişi, 7 ayı iskeleti, 27 binden fazla sürüngen, 4 bine yakın kuş, 48 primat ile 14 vahşi kedinin ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, operasyonlar kapsamında kaçakçılıkla bağlantılı bin 400 şüpheli bulunduğu kaydedildi.
Operasyonlarda Los Angeles'ta kişisel bagajlarında canlı kaplumbağa taşıdıkları tespit edilen 2 hostesin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, Kanada'da gümrük görevlilerinin de konteynırda 18 ton yılan balığı eti yakaladığı bildirildi.
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