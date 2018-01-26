Interpol'ün aradığı teröristler uçakla gelip merdivenle kaçtılar!

Son Güncelleme 26 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 08:24 |26 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de YPG ve DEAŞ terör gruplarına yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı devam ederken, Interpol’ün bütün dünyada 'Kırmızı Bülten' ile aradığı ikisi Hollanda, biri İngiltere uyruklu 3 DEAŞ'lı terörist Şanlıurfa’da yakalandı. Yakalanan DEAŞ teröristlerinden Mekkaoui, ifadesinde "DEAŞ'ın internetteki videolarından etkilendim, 2015'te otobüs ile Almanya'ya; oradan da uçak ile Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'dan deniz yolu ile Bodrum'a geldim" dedi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nda sorguları yapılan militanlar 'terör örgütü üyesi' olmak suçundan tutuklandı. Teröristlerin ifadeleri DEAŞ'a katılmak için özellikle Avrupa'dan gelen teröristlerin her fırsatta kaçmaya çalıştıklarını ortaya koyuyor. DEAŞ'a katılmak için uçak veya trenle ülkelerinden ayrıldıklarını anlatan teröristler Suriye'den kaçmak için kaçakçılara binlerce dolar ödedikten sonra sınır duvarına merdiven dayayarak Türkiye'ye kaçtıklarını da anlatıyor. INTERPOL HER YERDE ARIYORDU Sınır ötesindeki terör gruplarına yönelik harekat ile birlikte Jandarma ve Emniyet birimleri de yurt içinde operasyonlara devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen 14 DEAŞ mensubu yakalandı. Yapılan araştırmada bu şahıslar arasındaki Hollanda uyruklu Xaviera Rose-Claire Swagemakers ve Cezayir asıllı Hollanda’da ikamet eden Mokhtar Mekkaoi isimli her iki şahıs hakkında Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile arama kayıtlarının olduğu, Fas Asıllı İngiltere vatandaşı Yunis Benelbadia adlı şahsın hakkında ise Interpol'ün tarafında Difüzyon (Kırmızı Bülten'den önceki aşama) bulunduğu tespit edildi.

HER ŞEYİ ANLATTILAR Milliyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan DEAŞ teröristlerinden Mokhtar Mekkaoui ifadesinde eski eşi Hollandalı olduğu için Hollanda'da oturma izni olduğunu, DEAŞ'a katıldıktan sonra da Deyrizor'da örgüt üyesi Hollandalı bir kadınla evlendiğini söyledi. DEAŞ içinde geçirdiği iki yıl boyunca 'Ebu Hattap' kod adını kullandığını söyleyen Mekkaoui, "DEAŞ'ın internetteki videolarından etkilendim, 2015'te otobüs ile Almanya'ya; oradan da uçak ile Yunanistan'a geçtim. Yunanistan'dan deniz yolu ile Bodrum'a geldim. Aynı gün otobüs ile Adana'ya gittim. Hollanda'da iken PALTALK üzerinden tanıştığım kişi Adana'da beni karşıladı ve araba ile Gaziantep'e götürdü. Aynı gün Suriye sınır hattına götürdü ve kaçakçılara teslim etti." ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip... "HOLLANDALI İLE EVLENDİM" "Irak'a gittik. MUASKER bölümüne teslim edildik. 1 ay eğitim aldık. Ramadi'de silahlı nöbet tuttum. 50 dolar maaş alıyordum. Evlenmeye karar verince Evlilik Bürosu'na gittim. İstediğim özellikleri söyledim. Onlar da bu özelliklere sahip birini getirdiler. Şu an benimle gözaltında bulunan Hollandalı Xaviera Swagemakers ile evlendim. Bir süre sonra eşime kaçmak istediğimi söyledim. O da benimle aynı fikirdeydi. Yakalanmadan 2 gün önce kaçakçılar vasıtasıyla Akçale'den 5 erkek 2 bayan ve iki çocuk olarak Türkiye'ye geldik. Kaçakçılara kişi başı 1500 dolar vermiştik.'