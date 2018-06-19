"İntihal mi?/ Hal mi?" sergisi 22 Haziran'da açılacak

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi Kültür Sanat, "İntihal mi?/ Hal mi?" başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapacak.
Küratörlüğünü sanat tarihçisi ve eleştirmen, akademisyen Nazlı Pektaş'ın üstlendiği sergi, 22 Haziran'da ziyarete açılacak.
Sergide, Çağrı Saray, Erinç Seymen, Ferhat Özgür, Mehtap Baydu, Özlem Günyol-Mustafa Kunt ve Necla Rüzgar'ın birbirlerinin daha önce yaptıkları çalışmalarından yola çıkarak yarattıkları 6 yeni iş ve onların kaynağı olan 6 eski iş yer alacak.
Sanatçıların hem birbirleriyle hem de küratörle bir yılı aşan bir zaman diliminde gerçekleştirdiği performansın ürünü olan sergi, intihal kavramını soruya çevirerek, tartışmaya açmayı amaçlıyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Beyoğlu'daki binasında açılan sergi, 29 Temmuz'a kadar görülebilecek.
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