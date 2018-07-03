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- İNTİHAR DEDİLER; KADIN CİNAYETİ ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 16:19 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA Güngören'de intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Güngören'de intihar iddiasının altından kadın cinayeti çıktı.
Tozkoparan Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 20.30 sıralarında intihar ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri evli ve iki çocuklu Hatice Uzun (34)'un cansız bedeniyle karşılaştı. Evde bulunan kadının eşi O.U. ve kardeşi Bilal Takır (28) kadının kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar ettiğini söyledi. Binaya gelen olay yeri inceleme ekipleri ceset ve dairede incelemelerde bulundu.

İTİRAF ETTİ
Olayı şüpheli bulan Güngören Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. İnceleme sürerken Bilal Takır polisi arayarak ablasını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Polise teslim olmak istediğini söyleyen Bilal Takır, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan ilk sorgusunda Bilal Takır'ın ablasını, eniştesini aldattığı gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

ÖLDÜRÜP DOĞALGAZ BORUSUNA ASMIŞ
Bilal Takır, tartışma sırasında sinirine hakim olamayıp ablasının boğazını uzun süre sıktığını anlattığı belirtildi. Bu sırada ablasının öldüğünü ve intihar süsü vermek için iple doğalgaz borusuna astığını daha sonra da oradan indirerek komşulardan yardım istediğini itiraf ettiği kaydedildi.

TUTUKLANDI
Güngören Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hatice Uzun'un eşi O.U.'nun da ifadesini alırken, gözaltına alınan kardeş Bilal Takır emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na götürlüdü. Savcıya ifade veren şüpheli Bilal Takır, tutuklama talebiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik şüphelinin "Kızkardeşi kasten öldürme" suçundan tutukladı, şüpheli Bilal Takır Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü
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Bilal Tarık'ın adliyeye sevk edilişi
emniyetten görüntü
Olayın yaşandığı binadan görüntü
Kadının fotoğrafları

03.07.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180703127

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